Hội Nhà báo phải nung nấu ý chí bảo vệ lẽ phải

Sáng 22-4, tại TP.HCM, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội và thi đua, khen thưởng năm 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh giá công tác của Hội Nhà báo Việt Nam năm 2015 đã đạt được những thành tựu quan trọng.

Đừng đứng trên cuộc sống để phán xét

Về phương hướng sắp tới, ông Thưởng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam cần quan tâm bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho các hội viên. Bởi, theo ông Thưởng, bối cảnh đời sống truyền thông và xã hội hiện nay phong phú và đa dạng, phức tạp, trong đó có những mưu toan lợi dụng sự tự do dân chủ tổ chức các hoạt động đi ngược lại giá trị, mục tiêu của nền báo chí cách mạng chân chính. “Có nguyên nhân đến từ sự non kém về nghề nghiệp, suy thoái tư tưởng chính trị của người cầm bút. Có nhiều nhà báo dường như không chỉ đứng ngoài cuộc sống mà đôi khi còn tự cho phép mình đứng trên cuộc sống để phán xét, phê bình trong khi không dành thời gian để tự xem xét lại bản thân để nâng cao trình độ, đạo đức lối sống” - ông Thưởng nói.

Vì thế, ông Thưởng cho rằng nếu Hội Nhà báo, các chi hội thẳng thắn nhìn nhận trao đổi, tìm kiếm sự suy thoái về chính trị tư tưởng đạo đức của người cầm bút trong từng chuyên đề, trong từng bài viết thì chúng ta sẽ tìm được những điều rất cụ thể, chấn chỉnh và phòng, chống được sự suy thoái. “Hội Nhà báo Việt Nam không chỉ là ngôi nhà chung ấm áp mà còn phải là môi trường nung nấu ý chí đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ những điều tốt đẹp trên tinh thần phụng sự Tổ quốc, nhân dân” - ông Thưởng nói.

Ông Thưởng cũng đề nghị mục tiêu của báo chí là phải định hướng được dư luận xã hội theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. “Lâu nay, trong các cuộc giao ban báo chí, các cuộc trao đổi hay vin vào nhu cầu của người đọc, nhu cầu hưởng thụ của một bộ phận người đọc nào đó để thiết kế trang báo. Đây là điều phải suy nghĩ. Ở đây có cả trách nhiệm của chúng tôi” - ông Thưởng nói.





Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn (thứ hai, ba từ trái sang) đang trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: T.LÂM

Nơi để dân bày tỏ, thể hiện quyền làm chủ

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng nêu quan điểm báo chí cần phải vừa là công cụ cung cấp thông tin, tuyên truyền có định hướng rõ ràng, vừa là diễn đàn xã hội để người dân tương tác với các cấp chính quyền, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng cũng như là nơi thể hiện quyền làm chủ của họ.

Ông Thăng cũng chia sẻ nhiều vấn đề thách thức trong nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của TP giai đoạn 2016-2020. Theo ông Thăng, với những thách thức hiện nay cần tập trung mọi nguồn lực, tìm kiếm sự chung sức chung lòng của mọi tầng lớp nhân dân để đẩy nhanh tốc độ phát triển, trong đó có vai trò của đội ngũ người làm báo. Để đưa TP.HCM vượt qua những thách thức, ông Thăng cho rằng bên cạnh khích lệ, động viên, biểu dương những tập thể, cá nhân thì cũng cần mạnh mẽ và trung thực chỉ ra những yếu kém ở bất cứ cấp nào và bất cứ vấn đề gì, bằng thái độ thẳng thắn, xây dựng và không né tránh.

“Chỉ cần ra đường, sống với người dân một cách chân thực là có thể nhận ra TP luôn còn rất nhiều việc cấp bách phải làm quyết liệt. Nếu mọi người dân, mọi thành phần xã hội không cùng bắt tay vào một cách thực tâm và có trách nhiệm thì mọi kế hoạch, mọi chương trình lớn nhỏ sẽ chỉ mãi thành công trên giấy là chính. Đây chính là lúc cần có sự trợ giúp của báo chí. Bởi vì sứ mệnh và trách nhiệm cung cấp thông tin, tạo ra sức mạnh đồng thuận xã hội trước hết thuộc về các nhà báo” - ông Thăng nói.

Nói như thế, ông Thăng mong muốn trong thời gian tới những người làm báo cả nước và các nhà báo đang sinh sống tại TP.HCM sẽ giúp lãnh đạo TP mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa trong việc nắm bắt một cách nhanh chóng, chính xác nhất mọi thông tin về tất cả các mặt đời sống, sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, trật tự an toàn xã hội… của TP.

Ông Thăng cho hay TP.HCM sẽ phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tạo điều kiện để các phóng viên báo chí thực hiện nhiệm vụ của mình một cách thuận lợi và an toàn nhất. “Đó là cách chúng ta cùng nhau quyết tâm thay đổi cách nghĩ, cách hành động, trong đó nói phải đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, đã nói là làm, làm được thì mới nói, mới hứa. Tôi chân thành nghĩ rằng bất cứ sai sót nào cũng sẽ được nhân dân tha thứ nếu những người chịu trách nhiệm về nó trung thực, cầu thị, chân thành và minh bạch. Tôi mong nhận được sự chia sẻ sâu sắc của các nhà báo về quan điểm này” - ông Thăng thẳng thắn bày tỏ.