Hôm nay họp báo vụ cựu GĐ Sở Y tế bị ngăn xuất cảnh

(PL)- Chiều 13-4, một lãnh đạo UBND tỉnh Long An cho biết sáng nay (14-4) UBND tỉnh Long An sẽ chủ trì họp báo vụ ông Lê Thanh Liêm, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An (đang hưởng lương giám đốc Sở nhưng được cho thôi giữ chức từ tháng 2-2017, chờ giải quyết nghỉ hưu vào tháng 11-2017), bị Công an tỉnh Long An ngăn chặn xuất cảnh sang Nhật Bản vào tối 8-4.

“Các vấn đề liên quan đến ông Liêm và Sở Y tế sẽ được giải đáp tại buổi họp báo thường kỳ về kinh tế-xã hội sáng mai” - vị lãnh đạo UBND tỉnh nói. Như báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 12-4, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An và ông Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh này, đã có buổi làm việc với ông Lê Thanh Liêm, cựu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An, về việc ông bị ngăn chặn xuất cảnh. Ông Liêm cho biết tại buổi làm việc chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng đã ghi nhận các ý kiến của ông và đề nghị ban giám đốc công an tỉnh báo cáo vụ việc. “Chủ tịch tỉnh cho biết vụ việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín chủ tịch tỉnh và cá nhân tôi”. Về vụ việc trên, ông Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết: “Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu công an tỉnh báo cáo vụ việc và cho rằng đây là việc rất đáng tiếc, gây ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành. Bởi lãnh đạo tỉnh đã gửi văn bản cho phép ông Liêm đi du lịch nhưng phía công an tỉnh cũng không có thông báo nào cho biết ông Liêm chưa được xuất cảnh. Khi trao đổi thì phía công an tỉnh cho rằng làm theo quy trình của ngành… Sự việc đúng sai thế nào phải chờ báo cáo của công an tỉnh và chủ tịch tỉnh sẽ kết luận sau”. NGUYỄN ĐỨC



Chia sẻ