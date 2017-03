Hôm nay, xét xử My “sói” và đồng phạm

Theo cáo trạng, My “sói” (14 tuổi) đã quen biết rất nhiều giang hồ cộm cán tại Hà Nội và cầm đầu một nhóm thanh niên từ 17 đến 19 tuổi. Để có tiền tiêu xài, My “sói” lên mạng, giả làm con trai để tán tỉnh các cô gái trẻ, rủ họ đi chơi, đi vũ trường hoặc mua sắm. Khi “con mồi” đến điểm hẹn, My “sói” và đàn em sẽ khống chế, cướp tài sản, đưa về nhà nghỉ thay nhau hãm hiếp. Đàn em của My “sói” từng dùng điện thoại di động quay cảnh hiếp dâm tập thể với mục đích khống chế, thậm chí còn bắt nạn nhân đi bán dâm.

Ngày 16-7-2010, My “sói” cùng Trịnh Thăng Long, Âu Thế Đoàn, Hoàng Trọng Đạt, Nguyễn Đức Hoàng đã cướp chiếc điện thoại và gần 300.000 đồng của em T. Sau đó, cả bọn ép T. lên xe taxi đưa đến một nhà nghỉ. Tại đây, My “sói” cùng Hoàng, Đạt đã giúp sức để Long, Đoàn, Thắng hiếp dâm em T. Hôm sau, My “sói” và đồng phạm tiếp tục hiếp dâm em Y. và cướp của em một chiếc điện thoại. Chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến 20-7-2010, các bị cáo đã gây ra hai vụ hiếp dâm, một vụ hiếp dâm trẻ em và năm vụ cướp tài sản với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng.

THANH LƯU