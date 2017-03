Hôm nay, xét xử nguyên phó tổng giám đốc BIDV

Ngoài ra, tòa cũng xét xử đồng phạm của bị cáo Dũng là nguyên phó giám đốc BIDV Chi nhánh TP Hải Phòng Trần Thị Thanh Bình.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian bị cáo Dũng làm giám đốc BIDV Hải Phòng đã cho Công ty Cổ phần Dệt may xuất khẩu Hải Phòng và Công ty TNHH VK Hải Phòng do ông Hoàng Văn Khánh làm tổng giám đốc vay hai hợp đồng tín dụng dài hạn lên đến gần 45 tỉ đồng. Số tiền trên được đảm bảo bằng hình thức thế chấp tài sản, bao gồm kho bãi container và tài sản trên đất tại khu vực Đầm Mắm (phường Đông Hải, quận Hải An).

Tới năm 2009, do hai công ty này gặp khó khăn về tài chính nên ông Khánh đã đề nghị chuyển nhượng dự án kho bãi container của công ty hiện đang thế chấp tại BIDV Hải Phòng và được ngân hàng này đồng ý. Sau đó, qua sự giới thiệu của hai bị cáo, Công ty VK đã chuyển nhượng toàn bộ dự án kho bãi container cho Công ty Cổ phần Dầu khí Anpha Hải Phòng với giá 57 tỉ đồng (Công ty Anpha Hải Phòng là công ty con của Công ty Cổ phần Dầu khí Anpha Sài Gòn mà Dũng góp 20% cổ phần, Bình góp 10%).

Theo thỏa thuận, số tiền 57 tỉ đồng thu được sẽ được dùng để tất toán hợp đồng vay vốn với số tiền hơn 14 tỉ đồng, cho Công ty VK rút sử dụng 25 tỉ đồng. Số tiền gần 17 tỉ đồng sẽ được quyết toán một phần tiền gốc và lãi vay của hợp đồng còn lại. Tuy nhiên, trong quá trình giải ngân số tiền này, Dũng đã nhiều lần yêu cầu ông Khánh phải đưa tiền cho mình rồi mới chỉ đạo ngân hàng cho Công ty VK rút tiền.

Cụ thể, Dũng đã chỉ đạo Bình nhận 4 tỉ đồng từ Công ty VK. Đến ngày 2-2-2010, khi Dũng đang trực tiếp nhận 1 tỉ đồng từ ông Khánh tại một nhà hàng ở đường Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa (Hà Nội) thì bị Công an TP Hà Nội bắt quả tang...

THANH TÚ