Hôm nay xét xử vụ kiểm sát viên làm sai lệch hồ sơ

Theo cáo trạng, cuối năm 2010, công an bắt Nguyễn Thị Hiền và chín người khác về tội mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ của Hiền một số tài sản gần 310 triệu đồng. Sau đó công an đề nghị VKS truy tố 10 bị can và tịch thu sung công quỹ số tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp trên. Điều tra bổ sung, công an tiếp tục đề nghị truy tố 10 bị can và tịch thu số tài sản thu giữ. Lúc này, bà Tùng giả mạo hai biên bản lấy lời khai nhân chứng để hợp pháp số tài sản thu giữ, đưa vào hồ sơ rồi đề xuất cho viện trưởng VKSND TP Vị Thanh trả lại tài sản cho bị can Hiền. Hậu quả là tòa không thể tuyên tịch thu và đảm bảo thi hành án… Bà Tùng bị truy tố theo khoản 2 Điều 300 BLHS (có mức án từ ba đến 10 năm tù).

Trong quá trình thụ lý vụ án này, bà Tùng còn đề xuất cho tại ngoại nhiều bị can sai luật, chuyển khung hình phạt cho các bị can sai…

GIA TUỆ