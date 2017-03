Hôm nay xử lại vụ “Nhậu xong đi tè bị quy tội cướp”

Sau một tháng kể từ khi TAND huyện Bình Chánh trả hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đã có kết luận điều tra bổ sung vào ngày 26-12-2013. Kết luận này nêu: Người bị hại từ chối đối chất với hai bị can, đã thực nghiệm điều tra dựng lại hiện trường, những người biết việc không có mặt tại địa phương nên không thể đối chất, Công an xã Lê Minh Xuân khẳng định không hề đánh đập hai bị cáo.

Theo cáo trạng, đêm 5-12-2012, Uống và Sỹ nhậu với Đen và Sệt. Sau đó, cả nhóm bàn nhau chặn đường cướp xe. Uống, Đen, Sệt mỗi người cầm cây tầm vông dài khoảng 50 cm cùng Sỹ đi bộ ra đường chia hai bên đứng đợi. Lát sau, người bị hại chạy xe máy đến gần nhìn thấy nên hoảng sợ quay đầu xe. Đen và Sệt xông ra. Đen cầm cây đánh nhưng không trúng. Cả nhóm đuổi theo và ném cây về phía người bị hại nhưng anh này tránh được và chạy đến chốt dân phòng Khu công nghiệp Lê Minh Xuân báo tin. Cáo trạng xác định Đen và Sệt là đồng phạm, khi nào tìm được sẽ xử lý sau.

Hồ sơ mà Pháp Luật TP.HCM có trong tay cho thấy vụ án này có dấu hiệu chỉ là một vụ cướp tưởng tượng. Trong biên bản ghi lời khai ngay trong đêm xảy ra sự việc (bút lục 36), người bị hại khai rằng: “Khoảng 11 giờ đêm 5-12-2012, cách khoảng 30 m, tôi thấy trong hàng cây cặp đường Trần Đại Nghĩa hai thanh niên cầm cây mỗi tên đứng một bên. Tôi giảm tốc độ và bật đèn pha thấy hai thanh niên cầm cây, tôi đoán là cướp. Cách hai thanh niên khoảng 15 m, tôi quanh đầu xe lại, có một tên mặc áo đỏ chạy lại đánh không trúng, tôi bỏ chạy. Cả hai tên thanh niên ném cây theo tôi”. Trong khi đó, tại bản khai ngày 9-12-2013 (bút lục 237 - khi điều tra lại) thì người bị hại lại khai rằng lúc anh thấy hai thanh niên cầm cây xông ra chặn hai bên đường thì khoảng cách giữa anh và họ là 15 m. Anh giảm tốc độ, hai thanh niên đó chạy đến thì khoảng cách còn 5 m. Anh quay đầu xe bỏ chạy đi báo tin thì bị quăng cây theo nhưng không trúng. Cả hai lần khai này người bị hại đều cam đoan là đúng sự thật.

Ngoài ra, theo bản vẽ sơ đồ hiện trường lập ngày 20-12-2013 thì khoảng cách giữa người bị hại và hai thanh niên khi người bị hại phát hiện họ là 79,9 m. Còn khoảng cách khi người bị hại quay đầu xe và hai thanh niên cầm cây lao đến là 9,2 m.

Điều lạ của vụ án là cơ quan tố tụng không thu được cây tầm vông nào nhưng cáo trạng lại quy buộc hai bị cáo dùng ba cây tầm vông là phương tiện nguy hiểm để cướp xe (điểm d khoản 2 Điều 133 BLHS). Biên bản bắt người phạm tội quả tang lại được lập sau khi bắt giữ hai bị cáo hơn 15 giờ và cũng không ghi nhận được sự việc quả tang gì ngoài lời trình báo của người bị hại, khai nhận ban đầu của hai bị cáo và lời khai của hai người đi bắt. Người bị hại khai nhìn thấy hai thanh niên, còn cáo trạng lại quy kết đến bốn người.

