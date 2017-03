Hôm nay xử năm công an ở Phú Yên đánh chết người

Theo lịch xét xử, hôm nay (10-3), TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) sẽ đưa vụ án dùng nhục hình xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa ra xử sơ thẩm. Năm công an cùng bị truy tố tội dùng nhục hình sẽ ra hầu tòa gồm Nguyễn Minh Quyền (thiếu tá, đội phó Đội trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - PC45 Công an tỉnh Phú Yên); Nguyễn Tấn Quang (thiếu tá, đội phó Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Tuy Hòa); Phạm Ngọc Mẫn (thượng úy), Đỗ Như Huy (trung úy), Nguyễn Thân Thảo Thành (thiếu úy), đều là cán bộ điều tra, trinh sát của Công an TP Tuy Hòa.

Trong số đó, bị cáo Thành (hiện đang bị tạm giam) bị truy tố theo khoản 3 Điều 298 BLHS (khung hình phạt 5-12 năm tù). Bốn bị cáo còn lại (đang được tại ngoại) bị truy tố ở khoản 1 điều luật nói trên (khung hình phạt từ sáu tháng đến ba năm tù). Trong cáo trạng lần đầu, bốn bị cáo này bị truy tố ở khoản 2 (khung hình phạt 2-7 năm tù) nhưng sau đó không hiểu sao cáo trạng mới lại truy tố họ xuống khoản 1 với khung hình phạt nhẹ hơn dù nội dung cáo trạng hầu như không có gì thay đổi.





Vợ và con của anh Kiều tại thời điểm anh Kiều bị công an dùng nhục hình đến chết. Ảnh: TẤN LỘC

Ra tòa lần này còn có 23 nhân chứng, phần lớn là cán bộ công an, trong đó có ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa.

Vụ án dùng nhục hình trên được Cục Điều tra VKSND Tối cao vào cuộc điều tra sau khi một số tờ báo, trong đó có Pháp Luật TP.HCM phản ánh những ẩn khuất xung quanh cái chết rất bất thường của anh Ngô Thanh Kiều (sinh năm 1982, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, Phú Yên) xảy ra ngày 13-5-2012. Đến tháng 3-2013, Cục Điều tra VKSND Tối cao có kết luận điều tra đề nghị truy tố năm bị can tội dùng nhục hình. Sau đó, Vụ 1A VKSND Tối cao đã ủy quyền cho VKSND TP Tuy Hòa ra cáo trạng truy tố và thực hành quyền công tố tại tòa.

Cáo trạng xác định: Để phục vụ điều tra một vụ trộm cắp, chiều 12-5-2012, ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa, chỉ đạo Nguyễn Trần Nguyên Phúc phân công lực lượng phối hợp Công an huyện Tây Hòa đến nhà mời anh Ngô Thanh Kiều đến Công an TP Tuy Hòa làm việc. Lúc 3 giờ sáng 13-5-2012, tổ công tác gồm bảy cán bộ công an đến nhà bắt, còng tay anh Kiều đưa đến Công an xã Hòa Đồng.

Đến 6 giờ sáng cùng ngày, mặc dù không có lệnh bắt nhưng anh Kiều vẫn tiếp tục bị còng tay, đưa đến Công an TP Tuy Hòa. Tại đây, ông Lê Đức Hoàn trực tiếp chỉ đạo, phân công việc xét hỏi anh Kiều. Trong quá trình xét hỏi, các trinh sát, điều tra viên Mẫn, Quyền, Huy và Quang thay phiên nhau liên tục dùng dùi cui đánh anh Kiều (đang bị còng tay vào thành ghế). Trưa cùng ngày, trong khi được phân công canh giữ anh Kiều, Thành tiếp tục dùng dùi cui đánh bổ liên tiếp vào đầu anh Kiều. Đến 14 giờ cùng ngày, ông Lê Đức Hoàn chỉ đạo dẫn giải anh Kiều đến Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Yên làm việc. Do thấy anh Kiều có biểu hiện mệt mỏi nên công an đưa đến bệnh xá. Đến 17 giờ 40 cùng ngày, anh Kiều chết trên đường đưa đến BV Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu.

Pháp y kết luận anh Kiều chết do chấn thương sọ não.

Ngoài các bị can bị truy tố trên, Cục Điều tra VKSND Tối cao còn kiến nghị xử lý kỷ luật chín cán bộ công an khác có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, trong đó có Phó Công an TP Tuy Hòa Lê Đức Hoàn.

TẤN LỘC