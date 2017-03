Hôm nay xử nhóm teen “My sói” hiếp dâm tập thể bạn chat

Đào Thu Hương (tức My sói) và người yêu Trịnh Thăng Long tại cơ quan điều tra.



Hôm nay (17/11), TAND TP Hà Nội sẽ đưa ra xét xử vụ án Đào Thu Hương (14 tuổi, biệt danh My sói, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng với 7 đồng phạm khác về tội hiếp dâm trẻ em, cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản.Vụ án gây nhức nhối dư luận bởi cầm đầu vụ án là một cô gái tuổi teen đã cùng 7 đối tượng là nam, hầu hết cũng đang trong độ tuổi teen, gây ra một loạt các vụ hiếp dâm tập thể, cướp và cưỡng đoạt tài sản.Sinh ra trong một gia đình không may mắn, bố mẹ bỏ nhau, My sói thường dạt nhà, kết băng nhóm với nhiều thanh niên qua chat. Nhóm của My sói, đặc biệt là bản thân My thường giả lấy nick chat của con trai, lên mạng chat để “săn” những cô gái tuổi teen dạt nhà, nhẹ dạ, sống dễ dãi hoặc đang “kẹt net”.Sau khi “tán đổ”, My sói thường hẹn các nạn nhân đến quán chat rồi bày trận để các “chiến hữu” của mình cưỡng ép các cô gái trẻ đó lên taxi đi vào nhà nghỉ để lột hết tài sản rồi lệnh cho “tay chân” tổ chức cưỡng hiếp tập thể.Kinh hoàng hơn, My còn để cho người yêu của mình trong nhóm là Trịnh Thăng Long quay clip những vụ hiếp dâm tập thể để khống chế, dọa nạn nhân nếu tiết lộ sẽ bị tung clip lên mạng.Vụ án bị phát giác vào ngày 22/7/2010, xuất phát từ một vụ gây rối tại một quán net trên phố Nguyễn Khuyến, Hà Nôi. Một nạn nhân đã từng bị nhóm của My sói cướp và hiếp dâm tập thể đã phát hiện ra 3 "chiến hữu" của My sói đang ngồi chat tại quán net trên phố Nguyễn Khuyến nên đã báo công an. Vụ án sau đó được điều tra mở rộng và làm rõ, My cùng 7 đối tượng khác trong nhóm bị bắt.Vụ án được coi là điển hình của một bộ phận giới trẻ không nhận được sự chăm sóc, quan tâm giáo dục của gia đình, bị sa ngã, sống dễ dãi và sẵn sàng gây ra những vụ án nghiêm trọng.