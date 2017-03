Hôm nay xử phúc thẩm vụ ‘cướp’ vàng của người tình

Như Pháp Luật TP.HCM phản ánh, theo hồ sơ, Mai và ông Trần Ngọc Ngữ có quan hệ tình cảm. Tối 8-10-2013, Mai đến xưởng sản xuất than nơi ông Ngữ làm việc, gặp ông Ngữ đang nhậu với bạn. Sau khi bạn ông Ngữ về, Mai và ông Ngữ nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn. Mai dùng tay đánh ông Ngữ nhiều cái. Thấy ông Ngữ đeo dây chuyền vàng, Mai nảy sinh ý định chiếm đoạt bèn giật sợi dây chuyền bỏ vào túi. Tiếp đó, Mai lấy hai con dao đưa vào gần cổ ông Ngữ khống chế, yêu cầu ông Ngữ tháo nhẫn vàng đang đeo trên tay đưa cho Mai. Do không có khả năng tự vệ nên ông Ngữ đã đưa nhẫn cho Mai và sáng hôm sau đi trình báo công an.

Bị cáo Lê Thị Ngọc Mai tại phiên tòa sơ thẩm ngày 5-8. Ảnh: D.HẰNG

Tại phiên tòa sơ thẩm, Mai thừa nhận có tát vào mặt ông Ngữ hai cái và dùng dao kề vào cổ ông Ngữ nhưng không nhằm lấy tài sản mà vì quá bức xúc chuyện ông Ngữ xúc phạm mình. “Sự việc xảy ra là do ông Ngữ biết bị cáo sắp có chồng nên cả hai xảy ra cãi vã. Ông Ngữ xúc phạm bị cáo là đồ “giáo viên thấp cấp”. Bị cáo nghĩ đây là sự xúc phạm mình nên có tát vào mặt ông Ngữ và kề dao vào cổ yêu cầu ông Ngữ xin lỗi, rút lại câu nói này”. Riêng sợi dây chuyền và chiếc nhẫn thì Mai cho rằng do ông Ngữ tự đưa vì muốn Mai không kết hôn với người khác mà tiếp tục quan hệ tình cảm với ông Ngữ.

Đây là vụ án gây nhiều tranh cãi. Chính kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm đã phải thốt lên: “Tôi rất áy náy và cắn rứt khi đề nghị mức án đối với bị cáo”. Tuy nhiên, theo kiểm sát viên, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội cướp tài sản nên phải xử lý. Về mặt pháp lý, nhiều chuyên gia cho rằng Mai không phạm tội cướp tài sản bởi trong vụ án này người bị hại không hề bị tê liệt ý trí. Cụ thể theo cáo trạng, khi Mai kề dao vào cổ ông Ngữ và yêu cầu tháo nhẫn ra, ông Ngữ nói: “Cầm đi, mai nói chuyện…”. Điều này chứng tỏ người bị hại mặc nhiên thừa nhận việc bị cáo cầm giữ tài sản của mình và còn hẹn nhau nói chuyện tiếp.

DƯƠNG HẰNG