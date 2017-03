Hôm nay xử vụ cựu hoa hậu Mỹ Xuân môi giới mại dâm

Theo dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra cả ngày. Ngoài các bị cáo, tòa còn triệu tập một số người mua dâm và bán dâm đến phiên xử (có vài người đã làm đơn xin vắng mặt). Vụ án có sự tham gia bào chữa của sáu luật sư cho các bị cáo, trong đó bào chữa cho Mỹ Xuân là luật sư Cổ Hiệp (Đoàn Luật sư TP.HCM). Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Đức Sáu (Chánh Tòa hình sự TAND TP.HCM).

Theo cáo trạng, ngày 2-6-2012, công an kiểm tra hai khách sạn ở quận 1, phát hiện bốn cặp nam nữ đang “vui vẻ”. Từ lời khai của những người này, công an đã mở rộng điều tra đường dây môi giới mại dâm và mại dâm do Trần Quang Mai (có tên khác là Gái Em) cầm đầu.

Cáo trạng xác định Mai là người chủ mưu lôi kéo những người khác cùng thực hiện hành vi phạm tội để thu tiền công môi giới với mức cao. Lê Quang Tuấn Anh, Lương Quốc Huy, Nguyễn Hữu Đạt với vai trò trung gian môi giới cho khách của Mai. Trần Thị Hoa và Mỹ Xuân có vai trò môi giới trực tiếp. Từ năm 2010, Mai đã nhiều lần cùng các đồng phạm tổ chức môi giới mại dâm cho một số người mẫu, người đẹp, ca sĩ, diễn viên… để hưởng tiền công môi giới bất chính.

Các bị cáo này bị VKS truy tố về tội môi giới mại dâm theo khoản 1 và khoản 2 Điều 255 BLHS. Trong đó Mai, Anh, Hoa và Xuân bị truy tố với tình tiết tăng nặng định khung là phạm tội nhiều lần và đối với nhiều người. Cụ thể, Mai đã bảy lần môi giới cho năm người đi bán dâm, thu lợi 6.500 USD và 3 triệu đồng. Anh đã ba lần môi giới, thu lợi 600 USD và 1 triệu đồng. Hoa hai lần môi giới, thu lợi 1.000 USD và 18 triệu đồng… Riêng hoa hậu Mỹ Xuân hai lần môi giới cho hai người đi bán dâm nhưng một lần không thu tiền công và hai lần chưa nhận tiền công.

HOÀNG YẾN