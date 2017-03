Hơn 10 năm chưa được bố trí nền tái định cư

Từ khi thực hiện dự án đến nay đã hơn 10 năm nhưng 47 hộ dân có đất bị giải tỏa vẫn chưa nhận được nền tái định cư như thỏa thuận.

“Ban quản lý (BQL) cho các hộ bốc thăm từ năm 2008 nhưng đến nay vẫn chưa thấy giao nền. Tôi đã ba lần kiến nghị nhưng BQL cứ hẹn vì hiện nay chưa có nền đất để giao” - ông Nguyễn Văn Bích, khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa B, cho biết.

May mắn hơn, ông Trương Văn Trợ ở khu phố 4 được nhận nền đất nhưng chậm tới hơn 10 năm. “Theo thỏa thuận, gia đình tôi được nhận bốn nền đất, song chỉ được nhận trước một nền. Đến đầu tháng 10-2013 tôi mới được nhận ba nền còn lại. Do không có đất, suốt hơn 10 năm trời gia đình tôi gần 15 người phải sống trong căn nhà cấp bốn chỉ vài chục mét vuông. Nhà bị hư hại xuống cấp và rất chật chội” - ông Trợ than thở.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Đinh Trí Dũng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 5 (chủ đầu tư), cho biết: “Dự án được phê duyệt từ năm 1999 nhưng đến năm 2002 công ty mới bắt đầu thực hiện. BQL đã bàn giao được 1.170 nền cho các hộ dân, còn 47 nền chưa được giao. Trước đây BQL bồi thường từ 50.000 đến 60.000 đồng/m2 ??t n?ng nghi?pđất nông nghiệp. Đến năm 2005, do thấy giá này không còn hợp lý, công ty đã áp dụng giá bồi thường mới cao hơn. Điều này làm phát sinh kinh phí quá cao, gây khó khăn cho công ty”. Thêm vào đó, dự án chưa hoàn tất việc giải tỏa do còn vướng 6.000 m2 của ông Trương Văn Đêm chưa thỏa thuận được giá bồi thường và một khu vực miếu thờ chưa có nơi di dời.

Theo ông Dũng, công ty đang xin Sở QHKT TP điều chỉnh quy hoạch 1/500 của dự án. Sau khi điều chỉnh sẽ dư được 270 nền, lúc đó sẽ bố trí cho các hộ dân còn lại. Nếu đến quý II-2014 chưa duyệt được quy hoạch, BQL sẽ bàn bạc với các hộ dân quy đổi nền đất ra tiền để nhận bồi thường.

