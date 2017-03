Hơn 1.000 hộ dân khốn khổ vì quy hoạch “treo” 16 năm

Dân ở hai phường An Cựu, An Tây (TP Huế) đang rơi vào cảnh bất an vì vướng quy hoạch “treo”.

Vợ chồng ông Nguyễn Mè (80 tuổi, trú nhà số 36/50 Xóm Gióng, phường An Tây) nói: “Nhà tui xây gần trăm năm nay, đã qua nhiều lần sửa chữa, hiện cột trụ, rui mèn đã bị mối ăn gần hết, mái ngói mục nát. Vào mùa mưa bão vợ chồng tui mất ăn mất ngủ vì sợ nhà sập bất cứ lúc nào. Tui nhiều lần xin phép xây lại cho yên tâm nhưng chính quyền không cho vì nằm trong vùng quy hoạch”. Tương tự, tám người trong gia đình bà Nguyễn Thị Lan (60 tuổi) ở 42/50 Xóm Gióng cũng luôn lo sợ với căn nhà sắp sập, chỉ còn cách phá bỏ, xây mới nhưng chính quyền không cho. 16 năm trước (1994) tỉnh Thừa Thiên-Huế phê duyệt khu quy hoạch Đại học Huế trên diện tích rộng hơn 36 ha ở phường An Cựu và An Tây. Sau đó, Đại học Huế chỉ sử dụng 1/3 diện tích nên 500 hộ dân phải sống “treo” theo quy hoạch. Tiếp đó, năm 2004, tỉnh này đã phê duyệt quy hoạch khu dân cư hơn 20 ha nằm ở trục đường quốc lộ 1A - Tự Đức - Thủy Dương thì thêm 500 hộ dân dính quy hoạch. Theo ông Nguyễn Viết Thành - Phó Chủ tịch phường An Tây, hầu hết diện tích đất của phường đều nằm trong các khu quy hoạch nên cả ngàn hộ dân bị ảnh hưởng, gây tâm lý bất an cho người dân. Ông cũng không biết đến bao giờ các dự án, quy hoạch này triển khai để người dân được tái định cư, yên tâm sinh sống, chỉ biết chờ. Theo quy định, những hộ dân sống trong vùng quy hoạch không được phép xây dựng, cơi nới nhà cửa, không được tách thửa, cấm chuyển quyền sử dụng đất… Do đó, đối với những quy hoạch “treo” hàng chục năm, người dân chịu quá nhiều thiệt thòi. Nên chăng UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cần sớm rà soát để có những quyết định kịp thời giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. NGUYÊN LINH