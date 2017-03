Hơn 1.000 ngư dân trên 135 tàu đánh cá ra khơi tìm kiếm Thượng tá Khải

Đến chiều 16-6, lực lượng chức năng đã huy động gần 180 tàu biển, 14 máy bay với hơn 2.500 người đoạt động tìm kiếm Thượng tá phi công Khải và chiếc Su-30MK2. Phạm vi hoạt động tìm kiếm đã mở rộng từ Nghệ An đến Hải Phòng. Trong đó, ngư dân Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng đã mang hơn 135 tàu cá với hơn 1.000 người ra khơi tìm kiếm, cứu nạn.



Tàu cá ngư dân cùng tàu cảnh sát biển đang tham gia tìm kiếm Thượng tá phi công Trần Quang Khải và chiếc Su-30 trên vùng biển Nghệ An.

Chiều tối 16-6, tại Sở Chỉ huy phía trước (Bộ tư lệnh Quân khu 4) và Ban chỉ đạo tìm kiếm, cứu nạn của tỉnh Nghệ An (cùng đạt tại Trang tâm điều dưỡng chính sách Quân khu 4, đóng tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An), Đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã cùng họp với lực lượng chỉ đạo tìm kiếm Thượng tá phi công Khải và chiếc Su-30MK2. Tại cuộc họp này, Đại tá Nguyễn Văn Tư - đại diện lực lượng tìm kiếm Cảnh sát biển Việt Nam thông tin: một tàu cứu hộ của Cảnh sát biển trục vớt được một vật thể nghi là trục lốp trước của chiếc Su-30MK2.

Chiều tối nay, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đang trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động, khẩn trương, tiếp tục tìm kiếm Thượng tá phi công Khải và chiếc Su-30MK2. Lực lượng Quân khu 4 cũng đang tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT và các địa phương ven biển tử Nam Định đến Quảng Bình tham gia tìm kiếm, cứu nạn.