Hơn 1.000 người dân TP.HCM đi bộ vì an toàn giao thông

Đoàn người xuất phát từ Nhà văn hóa Thanh niên TP, đi qua những con đường của khu vực trung tâm TP như Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch…

Dịp này, 60 tác phẩm ảnh xuất sắc do học sinh THCS thực hiện với chủ đề “Đi bộ an toàn” cũng được trưng bày để mọi người hiểu thêm về những thách thức mà các em đang phải đối mặt trong quá trình tham gia giao thông mỗi ngày.

Các học sinh TP.HCM tham gia đi bộ tuyên truyền an toàn giao thông. Ảnh: T.NGÂN

Hoạt động trên do Quỹ phòng, chống thương vong châu Á (AIP) kết hợp với Ban An toàn giao thông TP.HCM và Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức nhằm hướng đến mục tiêu không có người đi bộ bị tử vong. Đồng thời, kêu gọi toàn xã hội chung tay vận động, thực hiện an toàn giao thông mọi lúc mọi nơi.

TR.NGÂN