Hơn 20 người họ hàng cùng làm 'quan' một xã là do... lịch sử để lại

Như đã đưa tin, tại xã Hạ Sơn (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) có tới hơn 20 người là anh em, họ hàng với chủ tịch xã Lê Văn Thanh và bí thư xã Trương Văn An cùng làm lãnh đạo, cán bộ xã. Trong đó, chủ tịch xã cũng là em rể của bí thư xã.

Trong đó có 12 chức danh quan trọng trong Đảng và chính quyền xã Hạ Sơn là người nhà của ông An và ông Thanh. Đơn cử như trưởng công an xã là anh ruột và phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã là em ruột, chủ tịch Hội Nông dân là cháu ruột của Bí thư Đảng ủy xã Hạ Sơn. Chủ tịch UBND xã cũng có người thân đảm nhiệm các vị trí: phó chủ tịch HĐND xã, phó chủ tịch UBND xã, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã...



Ông Lê Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Hạ Sơn

Về vấn đề này, chiều 5-1, chủ tịch xã Lê Văn Thanh cho biết: "Anh em phía tôi với anh An (bí thư xã) là thông gia chứ không phải là anh em trong một họ, là mối quan hệ khác, bởi tôi là em rể anh An. Phó chủ tịch HĐND xã là chú của tôi, phó chủ tịch UBND xã là cháu tôi, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã là cháu tôi, xã đội trưởng là con cô của tôi. Xã toàn đồng bào dân tộc, quây quần anh em với nhau cả".

Ông Thanh lý giải: "Anh, em bà con với nhau cùng làm cán bộ xã là do lịch sử để lại. Trước đây đường đi trong xã còn khó khăn lắm, ít người đi học lên và ít người muốn làm cán bộ. Có người làm cán bộ rồi bỏ do đường rừng đi lại khó khăn. Một phần do lịch sử để lại vì họ làm tốt. Có những vị trí biên chế cán bộ do huyện tuyển đưa xuống làm việc như địa chính, tư pháp... Mà những vị trí này thường làm năm năm rồi huyện luân chuyển đi xã khác. Nếu tách giữa tôi và bí thư xã thì mỗi bên anh em, họ hàng không nhiều lắm đâu, mỗi bên khoảng 5-6 cán bộ anh em thôi, gộp lại thì mới nhiều".



Trụ sở HĐND-UBND xã Hạ Sơn.

Ông Thanh cũng cho biết xã Hạ Sơn có diện tích 4.200 ha, 1.000 hộ với 4.000 nhân khẩu với 90% là dân tộc thổ. Hiện toàn xã có 31,16% hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người là 14 triệu đồng/người/năm. Toàn xã chỉ có 70 ha là đất trồng lúa nước, còn lại 800 ha đất nông nghiệp chủ yếu trồng mía.