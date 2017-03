Hơn 200 chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng

Hiện có hơn 200 khối nhà chung cư được xây dựng từ trước năm 1991 với khoảng 10.000 hộ dân đang sinh sống đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Số này tập trung chủ yếu tại TP.HCM, Hà Nội và một số TP khác như Hải Phòng, Nam Định, Việt Trì, Vinh… Đó là nội dung đáng chú ý trong tờ trình về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ do Bộ Xây dựng trình Chính phủ ngày 23-11.

Tiến độ cải tạo chậm

Theo Bộ Xây dựng, những chung cư này chủ yếu do nhà nước đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước, phần còn lại được xây dựng bằng nguồn vốn tự có của các tổ chức kinh tế-xã hội hoặc được tiếp quản từ chế độ cũ.

Thời gian qua, TP.HCM đã di dời, tháo dỡ và xây dựng lại được 46 khối nhà chung cư, trong đó có các chung cư lớn như chung cư Nguyễn Kim, cụm chung cư Lý Thường Kiệt, quận 11… Toàn TP đã hoàn thành 19 khối nhà với gần 2.500 căn hộ. Trong khi đó, Hà Nội mới chỉ cải tạo, xây dựng lại được chín khối nhà chung cư ở các khu Kim Liên, Nguyễn Công Trứ, Giảng Võ…

Chung cư cũ Thành Công, quận Ba Đình cần phải xây dựng lại trong kế hoạch của TP Hà Nội. Ảnh: HOÀNG VÂN

Mục tiêu của Chính phủ là đến năm 2015 hoàn thành việc cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp hoặc đã hết niên hạn sử dụng tại các đô thị trên cả nước. Tuy nhiên, việc này trong thời gian vừa qua vẫn bị ách tắc. “Nhìn chung, việc cải tạo xây dựng lại chung cư cũ tại các địa phương được triển khai rất chậm, chủ yếu mới đang thực hiện thí điểm. Thậm chí một số địa phương chưa thực hiện, mặc dù trên địa bàn có nhiều nhà chung cư cũ đã bị hư hỏng, xuống cấp như Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An…” - Bộ Xây dựng chỉ rõ.

Giải pháp tăng tầng không còn tối ưu

Tình trạng ách tắc trong việc xây dựng lại chung cư cũ do nhiều nguyên nhân. Nhưng theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, nguyên nhân chính vẫn là do thiếu tiền. “Chủ đầu tư dự án xây dựng lại chung cư cũ được miễn tiền sử dụng đất trong phạm vi dự án. Nhưng chi phí chủ đầu tư phải bỏ ra để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án này lớn hơn rất nhiều so với các dự án đầu tư xây dựng mới” - Bộ Xây dựng cho hay.

Cụ thể, với dự án cải tạo khu tập thể Nguyễn Công Trứ (Hà Nội), chủ đầu tư được xây chung cư mới có chiều cao 14-15 tầng để thay thế chung cư cũ 5-6 tầng. Nhưng để đảm bảo có đủ quỹ nhà để tái định cư tại chỗ, chủ đầu tư vẫn phải đề nghị UBND TP Hà Nội hỗ trợ thêm kinh phí hoặc giao thêm dự án kinh doanh khác để đảm bảo khả năng cân đối về tài chính của dự án.

Việc tăng mật độ xây dựng, tăng số tầng của nhà xây mới lâu nay vẫn được xem là giải pháp chủ yếu khi xây mới lại các chung cư cũ. Theo đó, chủ đầu tư lấy phần thu từ những tầng và diện tích xây thêm, để bù cho phần vốn đã bỏ ra cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Tuy nhiên, “lối ra” này đang bị chặn lại do các chung cư cũ chủ yếu tập trung tại khu trung tâm của các TP lớn, có vị trí thuận lợi. Nhưng khu vực này lại là nơi có mật độ dân cư cao, cần hạn chế phát triển về dân số nhằm tránh tình trạng quá tải về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Mặt khác, hiện các doanh nghiệp chỉ quan tâm xây mới từng khối nhà chung cư cũ riêng lẻ nằm ở các vị trí có khả năng sinh lợi cao mà chưa cải tạo theo dự án tổng thể, đồng bộ. “Nguyên nhân cơ bản là do thiếu quỹ nhà để phục vụ cho việc di dời, tái định cư. Cùng đó, việc lựa chọn chủ đầu tư của chính quyền các địa phương chưa phù hợp. Năng lực tài chính và kinh nghiệm của một số chủ đầu tư chưa đáp ứng các yêu cầu khi triển khai các dự án đồng bộ có quy mô lớn” - Bộ Xây dựng phân tích.

Theo quy định, việc lập quy hoạch xây dựng khu nhà ở cũ phải được tiến hành trước, sau đó mới lựa chọn chủ đầu tư. Tuy nhiên, do khó khăn về vốn, công tác điều tra, khảo sát các khu nhà ở cũ rất phức tạp nên các địa phương chủ yếu chọn chủ đầu tư trước và giao các chủ đầu tư khảo sát, điều tra xã hội học và quy hoạch khu vực cần cải tạo. “Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc người dân ở chung cư cũ thiếu tin tưởng về tính công khai, minh bạch trong việc lựa chọn nhà đầu tư. Mặt khác, điều này cũng dẫn đến việc người dân không đồng thuận về phương án cân đối tài chính dự án của chủ đầu tư” - Bộ Xây dựng cho biết.

HOÀNG VÂN