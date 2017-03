Hơn 2.850 tỉ đồng nâng cấp một đoạn quốc lộ 22

CC1 đề xuất thực hiện dự án thành hai giai đoạn. Trước tiên sẽ chi gần 2.185 tỉ đồng để xây dựng hầm chui tại nút giao An Sương, xây cầu vượt tại giao lộ ngã tư Trung Chánh, cải tạo hệ thống thoát nước, nâng cấp mặt đường quốc lộ 22 và giải phóng mặt bằng ở nút giao An Sương hoàn chỉnh theo quy hoạch. Kế đến sẽ đầu tư thêm hơn 668 tỉ đồng để xây dựng hoàn thiện nút giao An Sương (bổ sung cầu vượt theo hướng Củ Chi về Thủ Đức). Theo CC1, đơn vị sẽ bỏ vốn thực hiện dự án trên theo hình thức BOT và sẽ hoàn vốn thông qua việc thu phí (hơn 25 năm) tại trạm thu phí dự kiến đặt gần cầu An Hạ.