Hơn 300 hộ thiếu nước do sông bị ngăn dòng

(PL)- Chiều 15-8, bà Phạm Thị Thùy Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), xác nhận hiện có hơn 300 hộ dân thuộc xã An Dân, huyện Tuy An bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do Tổng Công ty CP Tập đoàn kinh tế Xuân Thành chi nhánh Phú Yên ngăn dòng sông Vét để thi công hệ thống kè của sông này.

Hiện đoạn sông chảy qua xã An Dân đã ở mực nước chết, hầu hết giếng nước bị khô cạn. Phần lớn người dân đang sống ở hai bờ sông này phải ra một nhánh sông gần đó lấy nước bẩn về sử dụng. Ngoài ra, theo UBND xã An Dân, do sông bị cạn kiệt nên hiện đã có gần 80 ha lúa đang vào giai đoạn làm đòng không có nước tưới, có nguy cơ bị mất trắng hoặc bị nhiễm mặn do nước biển xâm thực vào. Theo bà Lê, mặc dù UBND huyện Tuy An đã nhiều lần yêu cầu Tổng Công ty CP Tập đoàn kinh tế Xuân Thành phải điều tiết nước để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân nhưng đến nay nhà thầu này vẫn chưa có giải pháp khắc phục. T.LỘC