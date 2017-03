Hơn 3.000 người chạy tiếp sức cho sinh viên nghị lực

(PLO)- Sáng 18-12, hơn 3.000 người đã hào hứng tham gia đường chạy Nghị lực VNU WILL RUN 2016 để hỗ trợ cho những tấm gương học sinh, sinh viên giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống.



Bạn Nguyễn Thanh Tỵ, sinh viên năm tư ĐH Công nghệ thông tin tham gia Đường chạy Nghị lực và về đích khá sớm đồng thời nhận học bổng VNU WILL RUN 2016

Năm nay, đường chạy nghị lực VNU WILL RUN đã trao 42 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho 42 bạn sinh viên từ Nam chí Bắc. Ngoài tiền mặt, học bổng còn có thể là vật phẩm hoặc các suất học phí dành cho sinh viên. Người tham dự phải vượt qua đường chạy khoảng 5 km trong khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, qua sáu trạm thử thách tương ứng với tên các trường thành viên và gặp nhiều thử thách vui mỗi khi qua trạm.

Dự án VNU WILL RUN do Ban Cán sự Đoàn ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014. Thông qua dự án, ĐH Quốc gia TP.HCM mong muốn gửi đến thông điệp “Ở đâu có nghị lực, ở đó sẽ có một lối đi” (When there’s a will, there’s a way). Tổng số tiền thu được từ dự án sẽ chuyển thành các suất học bổng, trị giá 5 triệu đồng/suất trao tặng cho những tấm gương nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Sau đây là một số hình ảnh về sự kiện Đường chạy Nghị lực VNU RUN WILL năm 2016 diễn ra sáng 18-12: