Hơn 40 công nhân Công ty điện tử BSE ngộ độc, nhập viện

Các công nhân bị ngộ độc được đưa đi cấp cứu đều dùng cơm trưa tại Công Ty BSE Việt Nam- chi Nhánh Nghệ An (đóng tại khu C, Khu công Nghiệp Nam Cấm thuộc Khu Kinh Tế Đông Nam, Nghệ An) vào trưa 1-4.



Các công nhân cho biết, sau khi họ ăn trưa tại Công ty Công Ty BSE Việt Nam- chi Nhánh Nghệ An thì có triệu chứng chóng mặt, đau bụng, buồn nôn.... sức khỏe yếu dần, không thể tiếp tục làm việc buổi chiều.



Trước tình hình trên, lãnh đạo công ty đã gọi 10 xe cứu thương đến chở khoảng 40 công nhân đến BV Đa khoa 115 Nghệ An và các bệnh viện để cấp cứu. Các công nhân ăn trưa do Công ty Cổ phần Brothers Việt Nam cung cấp, gồm các món cơm, thịt xào, canh cải cúc và đậu phụ.



Các BS của BV Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, các công nhân nhập viện đều có triệu chứng ngộ độc nên đang tích cực truyền điện giải...



Hiện cán bộ Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Nghệ An và cơ quan chức năng ở tỉnh Nghệ An đã đến Công ty và BV Đa khoa 115 Nghệ An để tìm hiểu, làm rõ sự việc.



Công Ty BSE Việt Nam- chi Nhánh Nghệ An (100% vốn đầu tư của Hàn Quốc) chuyên sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử viễn thông, có khoảng 4.900 công nhân làm việc.