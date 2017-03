Hơn 5.000 bạn trẻ hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2013

Tối 23-3, hơn 5.000 bạn trẻ đã có mặt tại sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên (4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM) để cùng tham gia những hoạt động chào đón sự kiện Giờ Trái đất 2013.

Ngay từ sáng sớm, hơn 1.000 tình nguyện viên (TNV) là các bạn sinh viên, nhân viên của các công ty tham gia hưởng ứng chiến dịch đã quy tụ để tham dự buổi lễ tổng ra quân. Sau đó, mọi người cùng xuất phát đạp xe tuyên truyền khắp các tuyến đường trong TP. Từ 9 giờ 30, hoạt động nhảy flashmob của Tổ chức UNESCO đã thu hút sự tham gia của 300 bạn trẻ. Bên cạnh đó, bức tranh Năng lượng tương lai làm từ 2.000 chai nhựa và ba phông nền vẽ trên lát cũng đã được đem ra trưng bày càng làm cho không khí nóng lên trước giờ mở màn.

Buổi chiều, cuộc thi Cheer Leading toàn thành cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng sôi nổi Giờ Trái đất. Hàng chục đội tham dự với nhiều động tác đặc sắc, tạo thêm sự hào hứng cho đêm sự kiện chính. Không quên nhiệm vụ, các TNV vẫn túc trực tại các ngã tư, khu phố… để kêu gọi tắt máy khi dừng đèn đỏ trên 20 giây; vận động người dân tham gia tắt các thiết bị điện không cần thiết; đổi vỏ hộp sữa tặng bóng đèn compact để tái sử dụng cho dự án Mái nhà sinh thái; trưng bày các gian hàng đồ tái chế với nhiều sản phẩm sáng tạo…

Giờ Trái đất 2013 thành công lớn nhờ sự đóng góp nhiệt thành của các TNV.

Bức tranh Năng lượng tương lai làm từ 2.000 chai nhựa được trưng bày tại đêm sự kiện chính.

Chẳng biết bạn là ai, với Giờ Trái đất, chúng ta cùng hòa làm một. Ảnh: NGỌC CHÂU

Đúng với tinh thần của Giờ Trái đất, hệ thống năng lượng mặt trời SolarBK được sử dụng hoàn toàn cho việc vận hành sân khấu cùng các thiết bị kỹ thuật khác. Các bức phông nền sân khấu được vẽ tay trên lát bằng sơn thân thiện môi trường, hạn chế sử dụng in ấn. Năm nay, bạn trẻ TP đã ý thức hơn khi không xuất hiện bất kỳ một ngọn nến nào tại đêm sự kiện chính. Đó cũng là nhờ đóng góp rất lớn trong việc vận động tuyên truyền của ban tổ chức. Đúng 20 giờ 30, toàn bộ sân khấu 4A chìm trong không khí sôi động của bài hát Without You, đại sứ thường niên ca sĩ Hà Okio trình bày. Đây cũng là bài hát chính được sử dụng cho Giờ Trái đất toàn cầu năm nay. Kết hợp với màn xếp hình 60+ bằng đèn LED của 200 TNV biểu diễn càng làm ngày hội thêm phần náo nhiệt.

Năm 2013, chiến dịch Giờ Trái đất do Bộ Công Thương chỉ đạo và thực hiện tập trung ở thủ đô Hà Nội. Riêng tại TP.HCM, chiến dịch cho UBND TP.HCM chỉ đạo, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Công ty Điện tử Philips Việt Nam phối hợp với một số đơn vị khác thực hiện.

NGỌC CHÂU