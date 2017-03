Hơn 60.000 hộ nghèo sẽ có nhà tránh lũ

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại hội nghị tổng kết chương trình hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó với lũ, lụt vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, ngày 8-4. Hội nghị do Bộ Xây dựng tổ chức tại TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Theo Bộ Xây dựng, thực hiện thí điểm chương trình trên, từ giữa năm 2012 đến nay Nhà nước đã hỗ trợ xây dựng nhà tránh lũ cho 700 hộ nghèo tại 19 xã bị ảnh hưởng nặng do lũ, lụt thuộc bảy tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên. Trong đó, mỗi hộ được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 10 triệu đồng, vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội 10 triệu đồng. Ngoài ra, các tỉnh còn huy động từ cộng đồng, đóng góp của các gia đình hơn 14 tỉ đồng… Qua kiểm tra, chương trình này phát huy hiệu quả tốt.

Một nhà tránh lũ do Nhà nước hỗ trợ xây dựng ở xã An Định, huyện Tuy An (Phú Yên). Ảnh: BM

Ông Lê Văn Trúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, cho biết: “Trên cơ sở thiết kế chung, các địa phương, gia đình đều vận dụng sáng tạo như cải tiến nhà cũ để tận dụng triệt để không gian, diện tích, phục vụ không chỉ chống lũ mà còn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày”.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2 Chính phủ sẽ hỗ trợ cho hơn 60.000 hộ nghèo khu vực thường xuyên bị lũ, lụt thuộc 14 tỉnh vùng Bắc Trung Bộ - duyên hải miền Trung xây dựng chòi phòng tránh lũ, lụt. Nhiều ý kiến đề nghị nâng mức hỗ trợ lên 12 triệu đồng/hộ, nâng mức vay ưu đãi lên 15 triệu đồng/hộ…

TẤN LỘC