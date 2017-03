Hơn 735 kg ngà voi và sừng tê giác ‘sa lưới’ ở cảng miền Trung

Số ngà voi và sừng tê giác nói trên được cất giấu trong hai container chứa đá xay cẩm thạch do tàu hàng quốc tế King Prian vận chuyển. Lô hàng do Công ty TNHH Vạn An (trụ sở đường 2-9, phường Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, Đà Nẵng) nhập về từ Mozambique. Khi tàu vừa đến cảng Tiên Sa để bốc dỡ lô hàng thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.



Những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường.Ảnh: TT

Qua mở kiểm tra phát hiện ngoài một số đá cẩm thạch được ngụy trang bên ngoài thì các loại sừng ngà voi, tê giác được cất giấu vào bên tròng các hòn đá cẩm thạch giả. Số đá giả này được làm bằng xốp, bọc bên trong là lô hàng cấm.

Cẩm thạch giả để giấu hàng cấm

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm để xử lý theo quy định. Pháp Luật TP.HCM sẽ đưa nội dung cụ thể trong số báo ngày mai.





Sừng tê giác nhập lậu

Sừng tê giác chất đầy trong các thùng nhôm

Những thùng hàng lậu xếp hàng dài tại cảng



Số đá cẩm thạch thật ít ỏi dùng để che đậy lô hàng cấm bên trong