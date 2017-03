Hơn 76.000 hộ dân huyện Hóc Môn thiếu nước sạch

- UBND huyện Hóc Môn báo cáo trong buổi làm việc với Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP.HCM sáng 27-3.

Do thiếu nước sạch, đa số người dân phải dùng nước giếng khoan dù nguồn nước nhiều nơi đang bị nhiễm phèn rất nặng như tại xã Nhị Bình, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm. Còn tại ấp 7, xã Đông Thạnh và các ấp lân cận, nước nhiễm bẩn do tình trạng chôn lấp rác trước đây.

Theo lãnh đạo huyện Hóc Môn, để hoàn thành hệ thống đường ống cấp nước đến từng hộ dân, huyện cần hơn 251 tỉ đồng. Đây là số tiền khá lớn vì vậy huyện kiến nghị TP sớm giải ngân để Công ty Cấp nước Trung An thực hiện dự án.

“Có thực tế là nhiều người dân cũng chưa thật sự quan tâm đến vấn đề sử dụng nước sạch. Một lý do là giá nước sinh hoạt quá cao so với thu nhập của họ. Hiện giá nước Công ty Cấp nước Trung An bán là hơn 6.000 đồng/m3. Còn Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn bán với giá 3.000 đồng/m3 nhưng người dân phải bỏ ra 2,5 triệu đồng để lắp đồng hồ. Vì vậy mong UBND TP xem xét giảm giá nước và chi phí lắp đặt đồng hồ để người dân có điều kiện sử dụng nước sạch” - lãnh đạo huyện Hóc Môn kiến nghị.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP, kết luận: Việc để người dân Hóc Môn thiếu nước sạch là trách nhiệm của TP. “Tôi đề nghị UBND huyện Hóc Môn và các đơn vị liên quan sớm đưa ra giải pháp và thời gian cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu mà Nghị quyết 38 đặt ra (cuối năm 2014 toàn bộ người dân TP được dùng nước sạch). Không thể để tình trạng người dân sử dụng nước phèn, nước ô nhiễm kéo dài” - bà Tâm nói.

NGUYỄN NGOÃN