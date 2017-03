Hơn trăm năm tù cho nhóm côn đồ giết người

Các bị cáo phải hầu tòa gồm: Nguyễn Văn Trường (tức Trường Bổng, SN 1990), Nguyễn Văn Cường (SN 1988), Lê Tuấn Dương (SN 1984), Nguyễn Thanh Tùng (SN 1976), Đào Văn Thắng (SN 1979), Hứa Đức Anh (SN 1994), Nguyễn Văn Hưng (SN 1985), Vũ Quốc Vương (SN 1993), Hà Văn Hoàng (tức Huy SN 1985), Hoàng Xuân Trường (tức Trường Mít, SN 1988), Phùng Văn Thắng (SN 1988) và Nguyễn Đình Trung.



Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời bày tỏ mong muốn HĐXX sẽ nương nhẹ, giám án để sớm hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, với hành vi côn đồ của mình, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Cường, Lê Tuấn Dương, Nguyễn Thanh Tùng và Đào Văn Thắng bị truy tố phạm tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Hứa Đức Anh, Nguyễn Văn Hưng và Vũ Quốc Vương phạm tội Giết người. Hà Văn Hoàng, Phạm Xuân Trường phạm tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng, còn Phùng Văn Thắng và Nguyễn Đình Trung phạm tội Gây rối trật tự công cộng.





Các bị cáo đứng lên chờ đón nhận hình phạt tại phiên tòa



Theo Việt Dũng (VnMedia)



Trước đó, do mâu thuẫn từ hôm trước với đồng nghiệp trong công ty, Cường chở Dương và dẫn đường cho cả bọn đến bến xe Lương Yên để tìm kẻ thù. Khi gặp anh Nguyễn Danh Ngọc (SN 1979, là nhân viên làm cùng công ty) đang bốc hàng từ trên xe ôtô xuống sân, Cường xông đến cùng đồng bọn nhảy vào đánh, còn Nguyễn Văn Trường lấy con dao nhọn đâm một phát vào lưng anh Ngọc. Thấy anh Ngọc bị đánh, một số người dân ở gần đó đến can ngăn không cho đánh nhau.Nguyễn Văn Cường lại nói với đồng bọn, còn một thằng nữa ở công ty đến đánh tiếp. Khi cả nhóm đến Công ty TNHH Vận tải Hoàng Long, vừa trông thấy Cường thì anh Bùi Văn Phượng (SN 1986, trú tại xã Phú Lai, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) bỏ chạy vào trong. Thấy thế, Nguyễn Văn Cường hô đồng bọn đuổi theo và bắt anh Phượng, cả nhóm lao vào đánh đến khi anh Phượng bị gục xuống đất thì Hứa Đức Anh cầm chiếc ba lô bên trong có chứa con dao nhọn dơ lên đập 1 nhát vào lưng làm anh Phương ngã gục xuống đất, từ trong ba lô rơi ra một con dao nhọn.Sau trận đòn khốc liệt, anh Phương được mọi người ở công ty đưa đến Bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Do vết thương quá nặng, trưa ngày 19/12, anh Phương bị tử vong do 2 vết thương đâm ở lưng bên phải thấu phổi. Qua biên bản khám nghiệm tử thi của công an quận Hai Bà Trưng cho thấy: “Vùng trán phải và sống mũi của nạn nhân bị xây xát tụ máu, trong đó có vết xây xát song song hướng ngang và hướng chéo từ dưới lên trên; Lưng phải có vết thương hơi chéo từ phải sang trái cắt vào cơ vai sau”.Còn tại Bản kết luận giám định số 2192/C21-P7 ngày 3/12/2009 của Viện KHHS – Bộ Công an kết luận: Anh Bùi Văn Phương thương tích ở vùng lưng nạn nhân sâu thấu khoang ngực làm rách phổi gây chảy máu, có chiều hướng từ trước ra sau, từ dưới lên trên là do vật sắc nhọn một lưỡi gây nên”.Chiều ngày 9/3, Tòa đã tuyên phạt Cường 20 năm, Trường 18 năm 6 tháng, Dương 12 năm 6 tháng, Tùng 14 năm 6 tháng, Thắng 12 năm 9 tháng, Đức Anh 11 năm, Hưng 11 năm, Vương 6 năm, Hoàng 26 tháng, Thắng 24 tháng, Trung 24 tháng.