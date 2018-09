Họp báo thông tin vụ 7 người chết ở lễ hội âm nhạc

Lúc 14 giờ 30, UBND TP.Hà Nội sẽ tổ chức họp báo thông tin về vụ việc 7 thanh niên tử vong nghi sốc ma túy ở lễ hội Trip To The Moon (Du hành tới mặt trăng) trong đêm 16-9.



Hà Nội họp báo thông tin vụ 7 thanh niên tử vong nghi do sốc ma túy

Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội ông Nguyễn Văn Viện, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng UBND, Sở Văn hóa và Thể thao, đại diện lãnh đạo UBND Quận Tây Hồ... và rất đông phóng viên các báo đài đưa tin sự kiện này.

+ Đại diện Sở VH-TT thông tin: Công ty trách nhiệm hữu hạn Kết nối Á Châu từng tổ chức nhiều chương trình lễ hội âm nhạc đã được Sở VH-TT cấp phép.

Chương trình tại Công viên văn hóa nước do 4 nghê sĩ nước ngoài biểu diễn, được Sở cấp phép biểu diễn, đúng theo quy định.

"Tuy nhiên trong chương trình xảy ra sự kiện đáng tiếc...", đại diện Sở VH-TT cho hay

+Đại diện công an Hà Nội thông tin sơ bộ việc: Hơn 23 giờ ngày 16-9 công an Tây Hồ nhận tin hai nạn nhân nhập viện và tử vong sau đó.

Công an TP.Hà Nội xác nhận có thêm 5 nạn nhân khác tử vong ở các bệnh viện. Hiện tại BV E còn ba người còn hôn mộ; BV Bạch Mai còn hai người hôn mê.

Toàn bộ các nạn nhân đều dương tính ma túy, công an tiếp tục xác định loại ma tuý mà các nam nữ thanh niên đã sử dụng.

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, tử thi... để khởi tố vụ án.

Đại diện các báo đặt câu hỏi: Công tác bảo vệ an ninh trật tự thế nào? Khoảng bao nhiêu người sử dụng ma túy? Có phải những người sử dụng ma túy là một nhóm? Vai trò công an thế nào khi mà thông tin người chết lại đến từ bệnh viện? Sau sự kiện này, liệu công an có mở chiến dịch truy quét các loại ma túy?...

Đại diện Sở VH-TT trả lời: Việc cấp phép cho các sự kiện chặt chẻ, đúng pháp luật, thẩm quyền. Tuy nhiện sau sự cố này, chúng tôi tạm dừng cấp phép các sự kiện tương tự và sẽ phối hợp chặt chẽ với công an, địa phương trong các sự kiện đại nhạc hội, lễ hội tương tự.

Đại diện công an TP.Hà Nội: Công an quận Tây Hồ chỉ nắm tình hình.

Về loại ma túy, từ đâu ra... phải chờ kết luận của cơ quan chức năng. Ai mua, ai đưa vào sẽ điều tra. Các nạn nhân có cùng nhóm, cùng sử dụng hay không... cũng sẽ được điều tra làm rõ.

Về việc đấu tranh với các loại ma túy, đây là công việc thường xuyên của chúng tôi.

Về câu hỏi trách nhiệm đảm bảo an ninh, công ty tổ chức sự kiện hợp đồng với Công viên nước Hồ Tây đảm bảo an ninh trật tự còn công an chỉ nắm tình hình.

Các báo đã xoáy vào trách nhiệm của chính quyền, công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện lễ hội, không chỉ ma túy mà còn có thể có cả vũ khí nóng?

Đại diện Công an Hà Nội: "Về việc để lọt ma túy vào nơi tổ chức lễ hội, trách nhiệm của các cơ quan liên quan... sau khi có kết luật điều tra sẽ trả lới các báo", đại diện công an TP.Hà Nội nói.

Sự kiện chức ở quận Tây Hồ nên trách nhiệm phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự là do quận phối hợp.

Đại diện Sở VH-TT: từ trước đến nay, các sự kiện lớn luôn kết hợp với các địa phương, ban ngành và việc đảm bảo an ninh trật tự rất tốt. Sau sự kiện này sẽ phối hợp chặt chẽ hơn.

Đại diện Ban tuyên giáo: Sau sự kiện, Chủ tịch TP.Hà Nội đã chỉ đạo từng cấp, ngành các công việc rất cụ thể; tạm cấp phép loại hình biểu diễn tương tự đến khi có kết luận của cơ quan chức năng.

Đơn vị tổ chức sự kiện được cấp phép đúng quy định, công an tiếp tục điều tra, các ngành, các cấp có chỉ đạo rất sát, tích cực sau khi xảy ra sự cố.

Đến 3 giờ 30 phút, cuộc họp báo kết thúc.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 16-9, Công ty trách nhiệm hữu hạn Kết nối Á Châu địa chỉ số 50 Tây Sơn (phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội) có tổ chức Đại nhạc hội Mùa Thu tại Công viên nước Tây Hồ.

Trong quá tổ chức Đại nhạc hội, anh Hoàng Nhật Minh (28 tuổi, trú tại đường Hoa Phượng, Việt Hưng, quận Long Biên) và anh Tống Xuân Bình (29 tuổi, trú tại Lê Chân, TP Hải Phòng) có biểu hiện khó thở nên đã được ban tổ chức đưa vào Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 (ở đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ). Đến 21 giờ 45 phút cùng ngày thì anh Bình và anh Minh đã tử vong.

Những người dân gần Công viên nước Hồ Tây, cho biết: Gần nửa đêm thì cả khu vực xôn xao vì rất nhiều xe cứu thương hú còi liên lục ra vào cổng khu vực.

Đến trưa 17-9, có 9 người tử vong, 5 người còn hôn mê. Các nạn nhân đều dương tính với chất ma túy.

PLO.VN sẽ cập nhật thông tin cuộc họp báo.