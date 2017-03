Họp khẩn tìm cách trị ‘hung thần’ xe ben

Trước đây xe ben, xe tải thường phải có phụ xe ngồi cạnh. Phụ xe là người giúp tài xế quan sát, trò chuyện để tài xế tỉnh táo, hỗ trợ tài xế khi cần. Nhưng hiện nay các doanh nghiệp bàn giao hẳn mỗi xe một tài xế. Chạy nhiều dễ bị áp lực, có khi tài xế vừa lái vừa ngủ gật. Đại tá TRẦN THANH NHƠN, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Đà Nẵng Từ sau tết, lượng xe lưu thông trên địa bàn quận qua đường Cách Mạng Tháng Tám và quốc lộ 14B tăng đột biến. Chỉ tính riêng từ ngày 20-2 đến nay, tại Cẩm Lệ đã xảy ra bốn vụ TNGT khiến bốn người chết. Trong đó có tới ba vụ do xe ben gây ra làm ba người chết. Trung tá Hồ Ngọc Hợp,

Phó Trưởng Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng)