Họp mặt chung cư trên... diễn đàn

Chỉ riêng trong vài tháng đầu năm đã có vài khu chung cư liên tục lập topic, tập hợp để đòi quyền lợi của mình. Như diễn đàn cư dân tương lai của Euroland yêu cầu chủ đầu tư tính lại mức chênh lệch tỷ giá. Những người đã góp tiền vào dự án chung cư AZ Vân Canh đòi công ty Cổ phần bất động sản AZ trả lời về việc đã làm sai hợp đồng, chậm trễ thi công, thu tiền chênh lệch không ghi hóa đơn… Đa phần các topic đều được lập trên web trẻ thơ và thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người, với nội dung thảo luận lên tới 40 trang. Số khác "xịn" hơn có thể lập hẳn trang web riêng để làm diễn đàn của cộng đồng dân cư từng khu.



Cuối tháng 7 vừa qua, cư dân tương lai của Euroland đã tập hợp để thương thảo lại với chủ đầu tư về việc đóng tiền trượt giá giữa đồng đôla và VNĐ, thời hạn giao nhà và cơ sở hạ tầng.







Web riêng của cư dân Sky City. Ảnh: Chụp màn hình.

Web riêng của cư dân Sky City. Ảnh: Chụp màn hình.



Sau khi lập được trang web riêng, cư dân Sky City đã kêu gọi người dân

đứng lên phản đối chủ đầu tư thu phí khủng. Ảnh: Hoàng Lan

Sau khi lập được trang web riêng, cư dân Sky City đã kêu gọi người dânđứng lên phản đối chủ đầu tư thu phí khủng. Ảnh: Hoàng Lan

Theo Hoàng Lan - Xuân Ngọc ( VNE)



Thành viên 301108 của diễn đàn này cho hay, hợp đồng ghi rõ, phát sinh được tính tăng hoặc giảm nếu mức điều chỉnh biên độ tỷ giá giữa đồng đôla và VNĐ công bố tăng hoặc giảm 2% so với thời điểm ký. Ngoài ra, thời hạn giao nhà không rõ ràng, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ nên dù khách hàng có dọn đến ở vào năm sau thì cũng rất khó khăn.Sau khi lập topic riêng, cư dân làng Việt Kiều châu Âu đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư giải thích rõ về việc bán nhà theo tỷ giá đôla, áp dụng lãi suất phạt nộp chậm lên tới 24%. Tuy nhiên, đến nay, hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Công ty TSQ Việt Nam, chủ dự án làng Việt Kiều châu Âu khẳng định sẽ không thỏa hiệp, người dân có thể khởi kiện nếu không đồng tình.Còn những người đã chót góp vốn vào dự án chung cư AZ Vân Canh đang yêu cầu chủ đầu tư trả lời về việc làm ăn không minh bạch. Topic “Có ai mua CT2 Vân Canh mời vào trao đổi vì quyền lợi của mình đi ạ!” được mở từ ngày 9/2/2011, đến nay đã có gần 40 trang thảo luận.Trong đó, nhiều nạn nhân của dự án cùng bộc lộ suy nghĩ và tìm cách kiến nghị lên Công ty Cổ phần bất động sản AZ. Trước hết là việc thu tiền chênh lệch với mức ghi trong hợp đồng. Tòa nhà A1, A2 bán với giá từ 13 triệu đồng đến 14 triệu đồng mỗi m2, ghi trong hợp đồng là 11 triệu đồng, thu chênh lệch từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng mỗi m2 (không ghi hóa đơn). Tòa nhà B1 và B2 cũng diễn ra tình trạng tương tự, khách hàng bị thu chênh đến 2-4 triệu đồng mỗi m2. Thứ hai là việc gian dối thời gian xây dựng, AZ Land ghi trong bản hợp đồng vay tiền là tháng 4/2010 khởi công nhưng từ đó đến nay chỉ quây tôn để đấy.Thành viên Hanhlip tâm sự, vợ chồng chị có chút vốn liếng, cưới nhau 3 năm rồi mới com cóp được tiền mua một suất ở tòa nhà CT2, chung cư Vân Canh (do AZ Land làm chủ đầu tư). Từ trước Tết 2011, chị đã rất sốt ruột vì thấy tiến độ không có một chút động tĩnh gì. Sau đó, chị cất công tìm hiểu và nghe ngóng thông tin đến mức đau đầu và ăn Tết mất ngon. “Em lên đây để kêu gọi các bố mẹ, những ai đã mua CT2 Vân Canh, hãy cùng trao đổi thông tin vì quyền lợi của mình. Và các bố mẹ thông thái khác, hãy cho em xin vài cao kiến về vụ này với ạ”, chị Hanhlip chia sẻ trên diễn đàn.Sau khi tập hợp trên diễn đàn, nhiều khách hàng đã tổ chức offline để bàn cách đối phó với chủ đầu tư. Hồi tháng 7, hàng chục khách hàng đã kéo đến trụ sở Công ty AZland để yêu cầu chủ đầu tư giải thích rõ. Trước sức ép của khách hàng, đại diện chủ đầu tư đã phải ra làm việc và thương thảo với khách hàng để tìm được tiếng nói chung.Thực tế, nhiều cư dân ở những khu đại gia xảy ra nhiều tranh chấp với chủ đầu tư về phí trông xe, dịch vụ như Golden West Lake, Keangnam, Sky City đều có trang web riêng. Sau khi tập hợp được khách hàng, các cư dân ở đây đã thuê luật sư, bàn thảo phương án đối phó với chủ đầu tư và cuối cùng đều giành được chiến thắng.Anh Mạnh Hùng, một cư dân ở Sky City cho hay, nhờ lập web riêng, cư dân đã tìm được những người chung cảnh ngộ. "Nhờ có trang web, chúng tôi có thể tạo thành một cộng đồng mạnh mẽ. Tất cả thông tin quan trọng được lưu lại làm bằng chứng phản đối chủ đầu tư nhờ vậy mà chúng tôi đã giành được thế chủ động", anh Hùng chia sẻ.Không chỉ họp bàn mỗi khi có vấn đề bức xúc, cộng đồng nhiều chung cư khác còn tổ chức hẳn website để thường xuyên cập nhật, thông báo cho nhau về tình hình khu nhà. Diễn đàn chung cư Phú Mỹ Hưng là một ví dụ. Ở đó, người dân chia sẻ cho nhau từ thông báo của Bản quản lý chung cư đến cách dạy con cái, chăm sóc sắc đẹp hay giới thiệu người giúp việc…Theo tìm hiểu của PV, có nhiều lý do để việc lập diễn đàn tại các khu chung cư sôi động như hiện nay. Trước hết, đa phần người dân tại các khu chung cư đều quá bận rộn nên khó có thể gặp gỡ trực tiếp để họp dân phố như cách làm truyền thống. Trong khi đó lại tồn tại quá nhiều vấn đề bức xúc chung cần giải quyết, nên việc lập forum để trao đổi, cùng nhau đóng góp ý kiến là tất yếu.Hơn nữa, theo nhiều thành viên, việc lập diễn đàn giúp họ kêu gọi những người cùng cảnh ngộ, chia sẻ được nhiều thông tin hữu ích với khả năng lưu trữ thông tin lâu mà lại không mất nhiều thời gian, Thậm chí, việc giao lưu trên các trang web cộng đồng còn có khả năng tác động tới các cơ quan có thẩm quyền. “Chúng ta cần tập hợp sức mạnh để đấu tranh bảo vệ quyền lợi. Vì không có thời gian để gặp gỡ nên em lập topic này, mong anh chị em đóng góp nhiều ý kiến”, một thành viên tương lai của chung cư Euroland giải thích.Ông Lê Xuân Trường, Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản B.D.S cho hay, hiện nay tại Việt Nam đã có nhiều trường hợp các khách hàng của một dự án bất động sản dùng các mạng xã hội, diễn đàn hay thậm chí lập hẳn trang web để truyền tải thông tin cho nhau hoặc kêu gọi những người có cùng chung cảnh ngộ đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi. Các tranh chấp, mâu thuẫn về quyền lợi giữa khách hàng và chủ đầu tư dự án thường lớn, thiệt hại lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, do đó, việc giải quyết không hề đơn giản. Mặt khác thông thường thì khách hàng là bên bị động và phải vượt qua nhiều “rào cản”.“Việc phát huy sức mạnh tập thể của cộng đồng khách hàng giúp mỗi khách hàng có thể tiết kiệm được thời gian, chi phí ... và có nhiều cơ hội thành công hơn. Môi trường internet ngày nay là một công cụ mới rất hiệu quả để mọi người có thể tập hợp và đưa ra tiếng nói của mình”, ông Trường cho hay.