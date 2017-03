Hù doanh nghiệp moi tiền, nguyên cán bộ thuế mếu máo nhận án

Nguyên cán bộ thuế Trần Quốc Long bật khóc sau phiên xử ngày 24-9 với mức án 1 năm tù - Ảnh: C.Mai



Theo C.MAI (TTO)



Theo cáo trạng, Long đã hai lần dùng chức vụ của mình để “hù dọa” một doanh nghiệp, buộc họ phải đưa cho Long tổng cộng 20 triệu đồng.Theo cáo trạng, Long công tác tại Đội kiểm tra thuế số 2 Chi cục thuế quận Tân Bình, làm nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra tình hình kê khai, nộp thuế của các nhà hàng khách sạn.Tháng 6-2012, dù Chi cục thuế không có chủ trương kiểm tra quyết toán thuế đối với DNTN khách sạn Cảnh Dương (P.14, Q.Tân Bình) do ông Nguyễn Hữu Đường làm chủ, doanh nghiệp này cũng quyết toán thuế đầy đủ nhưng Long vẫn nhiều lần đến doanh nghiệp yêu cầu cung cấp sổ sách, quyết toán thuế 2010, 2011 để kiểm tra. Long còn dọa doanh nghiệp này nếu không cung cấp hồ sơ thì sẽ chuyển qua tổ kiểm tra phạt và cho truy thu từ 20-100 triệu đồng.Sau khi nghe doanh nghiệp trình bày nhân viên làm công tác kế toán đang công tác ở xa không về kịp để cung cấp hồ sơ, Long ra điều kiện nếu chi cho Long 10 triệu đồng Long sẽ hướng dẫn làm hồ sơ quyết toán thuế mới để không bị phạt, truy thu thuế. Do sợ Long, ngày 8-6-2012, ông Đường buộc lòng đưa cho Long 10 triệu đồng nhưng sau khi nhận tiền Long không hướng dẫn gì cho doanh nghiệp mà gọi điện cũng không bắt máy.Tháng 10-2012, khi Chi cục thuế quận Tân Bình có kế hoạch kiểm tra các cơ sở kinh doanh nhà hàng khách sạn trên địa bàn, Long tiếp tục lợi dụng việc này để viết giấy mời ông Đường lên Chi cục thuế “làm việc”.Tại đây, Long cho rằng ông Đường cố tình khai thuế thấp, bắt ông phải kê khai điều chỉnh tăng thuế bổ sung từ đầu năm 2012 nếu không sẽ cho kiểm tra, xử phạt. Sau đó, Long cũng nhiều lần đến trụ sở doanh nghiệp đề nghị vợ chồng ông Đường đưa 10 triệu đồng để Long khai thuế giúp để không bị phạt.Bức xúc trước việc làm của Long, vợ ông Đường đã làm đơn tố cáo đến Công an TP.HCM và chiều ngày 21-11-2012, khi Long đến DNTN Cảnh Dương để nhận phong bì 10 triệu đồng thì bị công an bắt quả tang.Tại cơ quan điều tra, Long còn khai hàng tháng có chi tiền cho ông Nguyễn Ngà, Chi cục trưởng Chi cục thuế quận Tân Bình và nộp tiền lập quỹ cho đội 2. Cơ quan điều tra đang tiếp tục tiến hành làm rõ lời khai trên, nếu có cơ sở sẽ xử lý sau.