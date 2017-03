‘Hủ tục làm giảm phẩm giá người Việt’

Làng Ném Thượng tôn một ông tướng cướp chết vào giờ linh làm thành hoàng, rồi dựng nên tục chém lợn. Ở Quảng Xương, Thanh Hóa cũng tôn một ông ăn mày làm thành hoàng theo cách đó. Nơi thì tôn những hủ tục này thành lễ hội, nơi thì đẩy cao và duy trì nó như một nếp văn hóa.

Các giá trị sống ngày càng bị đảo lộn

. Phóng viên: Trên thực tế khái niệm hủ tục và văn hóa vẫn chưa được tách bạch rõ ràng, ông có thể đưa ra những dẫn chứng?





+ Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ: Có thể hiểu hủ tục là tục đồi bại, nếu hành vi của anh cho thấy anh tin một cách mê muội. Muốn nhận định được hủ tục phải đem so sánh chúng với những tư duy văn minh tiến bộ. Ví dụ, ở Bắc Ninh ngày xưa tồn tại nhiều tục dâm du như sờ ngực đàn bà. Ngày trước người ta tin như vậy là bình thường nhưng so với tư tưởng ngày nay, nó trở thành lạc hậu, hủ tục. Các sách ghi chép dân tộc học còn lưu lại rất nhiều hủ tục như: Mời con hát đến làng rồi cưỡng bức giao hợp chẳng hạn, hoặc mời con hát đến làng rồi tắt đèn để sờ ngực, hoặc đi hát làng này làng nọ thì ngủ tự do với nhau. Họ tin rằng làm thế thì mùa màng được mùa nhưng bây giờ đương nhiên chúng chính là các hủ tục. Tuy nhiên, có những niềm tin không ảnh hưởng đến cuộc sống nói chung, không phản lại nhân văn, văn hóa thì không coi nó là hủ tục. Ví dụ, người ta cho rằng trên mặt trăng có chị Hằng.

. Ông nghĩ sự tồn tại của những hủ tục đó tác động thế nào đến con người, đời sống của chúng ta hiện nay?

+ Rõ nhất là chúng làm gia tăng sự mê tín trong một xã hội mà gần đây mê tín đã lan tràn. Mê tín làm trì trệ quá trình đưa một đất nước, một dân tộc tiến lên hội nhập với thế giới. Ta đang hưởng thụ cuộc sống hiện đại, cuộc sống đó tuyệt đối không ra đời từ mê tín. Trước hết, chúng khiến tri thức của nhân dân bị giảm thiểu. Thứ hai, chúng góp phần làm khởi phát tính chất bạo lực khi mà trong lễ hội có những hành vi không kiểm soát được, mang tính chất mặc sức giành giật. Thứ ba, những hủ tục đẩy con người ta vào vòng xoáy tham, sân, si mà Phật giáo cảnh báo từ thuở xưa đó là ba nghiệp chướng. Con người trở nên tham hơn, ganh đua hơn, coi tiền bạc tiện nghi chính là hạnh phúc cao nhất. Xa hơn nữa, hủ tục làm cho phẩm giá con người Việt Nam xuống thấp.

. Ông có thể làm rõ hơn về mối quan hệ nhân quả giữa hủ tục và sự xuống cấp của phẩm giá con người Việt Nam?

+ Hủ tục càng nhiều khiến người ta càng mê tín, càng bất tuân pháp luật, càng đảo lộn các giá trị hạnh phúc. Đó chính là những căn nguyên làm cho nhân phẩm Việt xuống thấp. Khi người ta càng mê tín, u muội thì lẽ đương nhiên nhân phẩm sẽ đi xuống.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ, cướp ấn đền Trần thuộc lỗi của những người tư vấn, tổ chức.

Người ta viện cớ “nhân dân thích” để lấp liếm

. Tác động tiêu cực của hủ tục lớn như ông nói nhưng tại sao nó vẫn tồn tại trong xã hội của chúng ta, thưa ông?

+ Nói về chủ đề này lại liên quan đến lễ hội. Nhiều nhà nghiên cứu đòi hỏi lễ hội phải nguyên gốc nhưng lễ hội làm gì có cái gọi là nguyên gốc? Mỗi thời kỳ phải khác đi, nó chỉ phản ánh, ghi chép lại vào một thời điểm mà thôi. Còn trước nữa thì lễ hội chỉ nằm trong… trí tưởng tượng của người ta. Có tình trạng người ta cố chấp hoặc người ta bảo thủ. Chưa kể một số nhà nghiên cứu vì đã trót tư vấn cho ban tổ chức, cho nhân dân sai, bây giờ phát hiện ra sai lại bảo thủ. Chẳng hạn, phát ấn đền Trần xuất phát từ tư vấn sai một cách hoàn toàn. Bây giờ muốn làm lại cho đỡ xô đẩy, cướp giật thì người ta lại bảo thủ, cố giữ nguyên, viện cớ nhân dân thích, nhân dân cần.

Lệ làng không bao giờ được lấn phép vua

. Nhiều ý kiến cho rằng đối với lễ hội, không nên can thiệp bằng biện pháp hành chính mà chỉ dựa trên tuyên truyền thuyết phục, bởi “phép vua thua lệ làng”. Ông có đồng ý như vậy không?

+ Đó là một tư tưởng rất sai lầm. Tôi nghiên cứu các hương ước ngày xưa của dân, không bao giờ “lệ làng” được lấn lướt “phép vua”. Hương ước ngày xưa viết trái với phép vua thì người viết bị chém đầu. Làng phải nằm trong xã, xã phải nằm trong tỉnh, mọi người nằm trong một quốc gia và tổng thể thế giới. Chúng ta không phải đang sống trên một ốc đảo. Không có thánh thần nào nằm ngoài luật pháp quốc gia. Quản lý thiết chế văn hóa ngày càng bị bung ra, tạo nên tư tưởng không thượng tôn pháp luật. Giải quyết tình trạng này theo tôi phải vừa tinh tế vừa coi pháp luật là trên hết. Những gì làm trái thì thiết chế phải can thiệp để hướng đến sự văn minh. Tuy nhiên, nếu dùng biện pháp hành chính thì cũng phải xem đó là biện pháp hành chính nào phù hợp.

. Vậy can thiệp bằng biện pháp hành chính nào thì đúng và sai, thưa ông?

+ Hành chính tốt đẹp điều tiết được xã hội, đem lại thuần phong mỹ tục. Nhưng thường ít ai hiểu biết về yếu tố này, trong đó có lực lượng quản lý. Có thể vì lợi ích nhóm hoặc mục đích nào khác mà người ta tạo ra hành chính sai, hành chính sai thì hành chính phải tự sửa đầu tiên. Dùng hành chính sai để điều chỉnh thực tế sai thì càng làm cho cái sai thêm trầm trọng, thêm nhiễu loạn xã hội.

. Xin cảm ơn ông.