Húc bay lan can, xe tải bốc cháy ngùn ngụt trên cầu Vĩnh Tuy

Chiếc xe tải mang biển số 30P-2073 hãng Hyundai chở đất đi theo hướng Hoàng Mai - Gia Lâm đến giữa cầu Vĩnh Tuy thì gặp tai nạn. Người lái xe tên Trần Văn Khánh cho biết, khi xe chạy đến đoạn giữa cầu thì bị mất lái, đâm vào lan can thành cầu rồi bốc hỏa. Do xe chạy với tốc độ cao, va chạm mạnh nên một góc lan can bị hất tung xuống chân cầu.

Vụ va chạm mạnh khiến đầu xe bị "chấn thương" nặng

Va chạm mạnh giữa xe tải và cầu Vĩnh Tuy cũng khiến cho bình xăng bị nổ dẫn tới cháy phần cabin. Vụ việc xảy ra lái xe may mắn kịp thời thoát thân. Hai xe cứu hỏa được điều động tới dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, tuy nhiên chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.



