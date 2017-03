Huế: Không gian văn hóa Trịnh thành phố nhậu

Tháng 3-2011, tỉnh Thừa Thiên-Huế chính thức đặt tên Trịnh Công Sơn cho một con đường ở TP Huế. Đây là con đường đầu tiên tại Việt Nam được mang tên người cố nhạc sĩ tài hoa. Dự kiến một công viên cùng nhiều không gian văn hóa Trịnh sẽ được thiết kế, xây dựng trên tuyến đường dọc sông Hương này.

Đến “Diễm xưa” để… cụng ly

Quyết định của tỉnh đã khiến người dân trên tuyến đường rất tự hào, bởi đây cũng là nơi cố nhạc sĩ họ Trịnh gắn bó nhiều năm. Tiếc rằng mãi đến nay con đường vẫn chưa bộc lộ chút gì gọi là không gian văn hóa hay nét thơ mộng, lãng mạn để du khách thưởng lãm. Đáng buồn hơn, trong lúc chính quyền địa phương đang triển khai xây dựng công viên ven bờ sông thì các quán nhậu cũng đua nhau rầm rộ mọc lên.

Theo ghi nhận, hiện trên đoạn đường dài gần 2 km này có khoảng 30 nhà hàng, quán nhậu lớn bé kề nhau, hình thành nên “phố nhậu Trịnh Công Sơn”. Cụ Mai Ngân, 82 tuổi, một người sống lâu năm ở khu vực này, cho biết: “Khi con đường được đặt tên Trịnh Công Sơn, tôi với bà con tự hào lắm. Nhưng mấy tháng gần đây, không biết người ở đâu nườm nượp tìm tới thuê đất mở quán nhậu làm mất vẻ bình yên vốn có của con đường”.

Hầu hết quán nhậu ở đây được xây dựng sơ sài, tạm bợ nhưng thu hút khá đông khách do nằm gần bờ sông thoáng mát. Có quán treo bảng Phố Trịnh, Diễm Xưa, Hạ Trắng to đùng nhưng ngay bên cạnh là một nhãn hiệu bia cũng… to không kém! Trên vỉa hè, cả trăm bộ bàn ghế lấn chiếm gần hết lối dành cho người đi bộ. Tầm cao điểm 19 giờ, tiếng cụng ly, gọi mồi cùng đủ thứ âm thanh hỗn tạp thay nhau làm náo động cả một đoạn sông. Nhiều du khách yêu mến nhạc Trịnh khi tìm đến con đường này đều không giấu được sự thất vọng do “không gian văn hóa Trịnh” đang bị lấn át thê thảm bởi “không gian… nhậu”.

Có thể dễ dàng bắt gặp những quán nhậu như thế này trên đường Trịnh Công Sơn, TP Huế. Ảnh: Y.AN - M.PHƯƠNG

Lại câu chuyện mặt bằng

Ông Ngô Lộc, Đội phó Đội Quản lý đô thị TP Huế, giải thích: Trước đây, khi chưa làm vỉa hè thì dọc tuyến đường Trịnh Công Sơn chỉ có một số hộ dựng lều quán kinh doanh nhỏ. Sau khi vỉa hè được chỉnh trang, họ bắt đầu đưa bàn ghế lấn chiếm nhiều hơn, trải dài sát bờ sông. Khi lực lượng quản lý đô thị tới, các quán thu dọn bàn ghế đàng hoàng nhưng đội vừa đi khỏi thì mọi chuyện lại đâu vào đó.

Về tiến độ xây dựng công viên dọc đường Trịnh Công Sơn, ông Nguyễn Cẩn, Phó Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh TP Huế (chủ đầu tư công trình), cho biết: Theo kế hoạch, công viên sẽ hoàn thành vào cuối năm 2011. Nhưng đến nay chỉ một số hạng mục được hoàn thiện như đường dạo nội bộ, dải phân cách bằng gạch và trồng cây trang trí đợt 1.

Vướng mắc lớn nhất hiện nay là 19 hộ dân ở gần cầu Gia Hội không bàn giao mặt bằng do chưa đồng tình với phương án bồi thường. Ngay trong khu nhà lục giác (nơi dùng để trưng bày hiện vật và tổ chức các hoạt động tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) đang được xây dở, một số hộ dân vẫn sinh hoạt, mở quán nhậu bình thường. Chiều chiều họ vẫn rầm rập khiêng bàn ghế ra phục vụ “thượng đế” ngay trong công viên. Thậm chí một số người còn nhổ luôn cả những cây mới trồng để rộng chỗ kinh doanh.

“Chúng tôi đã kiến nghị UBND TP Huế sớm giải tỏa 19 hộ dân để đẩy nhanh tiến độ xây dựng công viên. Sắp tới, các hạng mục bãi đỗ xe, bến thuyền... sẽ được gấp rút hoàn thành. Trong năm nay, đơn vị thi công cũng cố gắng hoàn thiện khu nhà lục giác” - ông Cẩn nói.

Nhà lưu niệm Trịnh Công Sơn không nhất thiết phải xây dựng thật to tát, lớn lao. Theo tôi, chỉ cần dành một góc trang trọng để bất cứ ai có dịp đi qua con đường có thể ghé vào tưởng niệm ông. Chuyện xô bồ hiện tại rồi sẽ qua đi, chỉ mong lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế sớm hoàn tất không gian văn hóa này. Khi đó, những ai yêu mến Trịnh Công Sơn sẽ đến đây thường xuyên hơn để nghe, để đọc và để tưởng nhớ ông. Nhà nghiên cứu BỬU Ý Thời gian tới TP có thể sẽ cưỡng chế các hộ dân cố tình không bàn giao mặt bằng. Chúng tôi kiên quyết không để tình trạng các quán nhậu đua nhau mọc lên trên đường Trịnh Công Sơn như hiện nay. Ông NGÔ LỘC, Đội phó Đội Quản lý đô thị TP Huế Tôi là người mộ Trịnh, nghe nói ở Huế có đường Trịnh Công Sơn nên mới tìm đến. Theo tôi, khung cảnh lãng mạn, trữ trình chắc là chuyện của tương lai, còn hiện giờ thì… thất vọng quá. Anh NGUYỄN THANH, du khách đến từ Hà Nội

V.NGỌC - Y.AN - M.PHƯƠNG