Huế: Mưa to, ngập úng có thể kéo dài đến hết năm

Tình hình mưa to, ngập úng còn có thể kéo dài đến cuối tháng 12-2016.

Theo công điện của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông trên cao nên trong ba ngày vừa qua (từ ngày 11 đến ngày 13-12) ở Thừa Thiên-Huế đã có mưa vừa đến mưa to và giông. Lượng mưa phổ biến 80-159 mm, một số nơi mưa to như trạm A Lưới 118 mm, trạm Tà Lương 159 mm.



Trên QL1A đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) bị ngập tới 0,5 m.

Mực nước các sông trong tỉnh tiếp tục lên, xuất hiện một đợt lũ lớn; mực nước trên sông Bồ tại trạm Phủ Ốc có khả năng đạt xấp xỉ báo động III (+4,5 m), mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long có khả năng đạt và vượt báo động II (+2 m).

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, vào chiều hôm qua (13-12), tại xã Lộc Trì, xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc) mực nước trên các sông lên nhanh đã làm nhiều nơi bị ngập cục bộ.

Đặc biệt, tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Lộc Trì bị ngập sâu khiến nhiều phương tiện giao thông qua đây gặp nhiều khó khăn.

Dự báo từ ngày 14 đến ngày 17-12 trên đất liền tỉnh Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông, tổng lượng mưa toàn đợt phổ biến 100-250 mm; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Tình hình mưa to kèm theo ngập úng còn có thể kéo dài đến cuối tháng 12-2016.