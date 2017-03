“Hung thần” xe buýt tung hoành ở Phú Yên

Trong đó, nguyên nhân chủ yếu do các xe buýt chạy tốc độ cao, lấn đường, vượt ẩu. Thượng tá Nguyễn Hữu Bình, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, xác nhận: gần đây xe buýt của hai DN trên liên tục chèn ép nhau, chạy sai luồng tuyến để tranh giành khách.

Tại TP Tuy Hòa, vào các giờ cao điểm, người đi đường thường xuyên hoảng hốt thắng gấp xe hoặc tấp vội vào lề đường để tránh những chiếc xe buýt bám đuổi nhau với tốc độ rất cao. Bà Nguyễn Thị Nga, phường 2, TP Tuy Hòa, bức xúc: “Không chỉ chạy ẩu trên đường, khi đến các điểm dừng đón trả khách, những chiếc xe này phanh ken két đến rợn người. Thậm chí có khi hành khách chưa kịp đặt chân xuống đất, xe đã vội phóng đi để đuổi kịp xe trước”.

Một phụ xe của DN Vận tải-Du lịch Anh Tuấn không giấy phép lái xe điều khiển xe buýt tông sập ba ngôi nhà ở xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa. Ảnh: TẤN LỘC

Chị Trần Thị Lam, thôn Phú Điềm, xã An Hòa, huyện Tuy An, lo lắng: “Khi xe chạy trong nội thành đã nơm nớp, ra đến ngoại thành càng thót tim. Đường càng trống, các xe buýt càng tăng tốc để chèn ép nhau, cố vượt lên trước. Ngồi trên xe mà không biết tai nạn xảy ra lúc nào”. Nhiều hành khách phản ánh tình trạng tranh giành khách giữa xe buýt với xe khách cũng diễn ra khá phổ biến trên các quốc lộ 1A, 25, các tỉnh lộ đi các huyện.

Thượng tá Nguyễn Phi Lương, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, cho rằng một trong những nguyên nhân của tình trạng tranh giành khách là do hai DN Lý Anh Tuấn và Cúc Tư cùng khai thác một tuyến. Hiện có rất nhiều tuyến cả hai DN cùng đặt chung các trạm xe buýt. Ngoài ra, ngay cả xe buýt trong cùng một DN cũng đua tranh rất quyết liệt trên đường do các DN này đang áp dụng cơ chế thưởng đối với tài xế theo doanh thu của từng xe.

Nhiều ý kiến cho rằng các “hung thần” xe buýt ngày càng tung hoành ở Phú Yên là do các lực lượng chức năng chưa mạnh tay xử phạt. Ông Đỗ Trí Sơn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, nói: “Sở GTVT tỉnh Phú Yên vừa kiến nghị Ban An toàn giao thông tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT xử lý nghiêm các trường hợp xe buýt vi phạm”.

Trong khi đó, Thượng tá Nguyễn Phi Lương cho biết Công an tỉnh, Công an TP Tuy Hòa đã nhiều lần yêu cầu các DN trên cam kết thực hiện trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, ý thức của chủ DN, đội ngũ lái xe chưa cao nên tình hình vi phạm vẫn diễn ra phổ biến. Mới đây, giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đã yêu cầu lực lượng CSGT tập trung xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Sáu ngày, một người chết, 27 người bị thương vì xe buýt Chỉ trong sáu ngày cuối tháng 11 đầu tháng 12-2010, trên địa bàn Phú Yên đã có một người chết, 27 người bị thương trong ba vụ tai nạn giao thông do xe buýt gây ra. Ngoài ra có không ít vụ tai nạn do các phụ xe buýt không có giấy phép lái ôtô lại điều khiển xe gây ra. Đơn cử, tối 14-10, Nguyễn Văn Sê (phụ xe buýt của DN Anh Tuấn) lái chiếc xe buýt gây tai nạn liên hoàn, tông sập ba ngôi nhà ở thôn Phú Diễn, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa.

TẤN LỘC