Hủy án "má mì" được xử tù quá nhẹ

Mới đây, Ủy ban thẩm phán TAND tỉnh Gia Lai đã ra quyết định hủy một bản án sơ thẩm của TAND TP Pleiku để điều tra, xét xử lại. Trước đó, chánh án TAND tỉnh đã kháng nghị giám đốc thẩm bản án này vì có những sai sót nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật hình sự.

Theo hồ sơ, Bùi Thị Diễm My là chủ nhà trọ Hoàng Lan ở làng Bruk Ngol, phường Yên Thế (TP Pleiku). Chiều 13-10-2007, có ba người khách thuê taxi đến nhà trọ này để “vui vẻ”. Đến nơi, cả ba được My bố trí mua dâm với ba cô gái với giá 120.000 đồng/người (trong đó, My hưởng tiền cho thuê phòng là 50.000 đồng). Khi các cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Pleiku bắt quả tang. Sau đó, My bị khởi tố, truy tố về tội chứa mại dâm.

Tại phiên xử sơ thẩm của TAND TP Pleiku, trong tất cả lời khai, giấy khai sinh, hộ khẩu gia đình đều thể hiện có một cô gái bán dâm chưa đủ 18 tuổi nhưng tòa lại chỉ dựa vào lời khai của bà nội cô gái để kết luận cô này đã thành niên. Mặt khác, My không thành khẩn khai báo, chỉ có một tình tiết giảm nhẹ là nhân thân tốt nhưng tòa vẫn xử dưới khung, chỉ phạt bị cáo hai năm tù trong khi đại diện VKS đề nghị phạt từ năm đến sáu năm tù (khung hình phạt truy tố là từ năm đến 15 năm tù).