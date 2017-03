Hủy án sơ thẩm vụ bảo vệ "rẫy ông Thành 507" đánh người

Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử đã hủy bản án sơ thẩm và giao VKSND TP Buôn Ma Thuột điều tra lại vụ án.

Theo bản án của TAND TP Buôn Ma Thuột tuyên ngày 29/12/2009, khoảng 19 giờ ngày 22/3/2009, do tối trời nên anh Nguyễn Huy Hoàng (SN 1981, ngụ thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, Đắk Nông) và anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1972, ngụ xã Kim Khê, huyện Kim Thành, Hải Dương) chạy xe máy lạc vào “rẫy ông Thành 507” (nơi xảy ra vụ chó bẹc-giê cắn chết bà Phạm Thị Ngắn vào ngày 21/1/2010).



Lúc này, những người làm thuê cho ông Thành là Phan Văn Tuất, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Trường Thi, Nguyễn Quang Sơn, Lê Văn Xuân, Lê Phú Thắng và Nguyễn Đình Sơn đang ăn cơm, uống rượu tại nhà tập thể của rẫy.

Thấy ánh đèn xe máy, Thi và Dũng chạy ra. Dũng nắm yên xe của Hoàng, anh rồ ga làm Dũng bị té. Tuất thấy vậy liền bảo Thi và Dũng lấy xe máy truy bắt hai anh. Cả bọn khóa cổng, chốt chặn các ngả đường trong rẫy để ngăn hai anh thoát ra ngoài. Bắt được anh Thọ và Hoàng, chúng đưa hai anh về khu nhà tập thể trong rẫy.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

Nguyễn Đình Sơn cầm hai cục đá giơ lên trước mặt anh Hoàng, dọa: “Sao mày dám kéo cháu tao?”. Dũng lấy cây keo dài khoảng 1 m đánh vào đầu anh Thọ. Cây keo gãy, Dũng dùng tuýp sắt đánh tiếp vào đầu làm Thọ gục xuống.

Dũng cùng Thi, Quang Sơn, Thắng, Xuân lấy ghế inox và gậy đánh Hoàng làm anh bất tỉnh. Sau đó, Thi chở hai nạn nhân ra vứt ngoài đường. Anh Hoàng và anh Thọ được người dân ở gần đó phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Hội đồng Giám định Pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận anh Hoàng bị đa chấn thương, suy nhược sau chấn thương với tỉ lệ thương tích 10%; anh Thọ bị nứt sọ, tụ máu nội sọ và dập hoại tử não bán cầu trái, liệt mặt và nửa người phải, tỉ lệ thương tích 65%.

TAND TP Buôn Ma Thuột đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Trường Thi (SN 1987, ngụ Đắc Nông), Nguyễn Trung Dũng (SN 1986, quê Nghệ An), Phan Văn Tuất (SN 1970, quê Nghệ An), Lê Văn Xuân (SN 1986, quê Thanh Hóa), Lê Phú Thắng (SN 1981, quê Thanh Hóa), Nguyễn Quang Sơn (SN 1991, quê Nghệ An) tổng cộng 37 năm 6 tháng tù. Nhưng Nguyễn Đình Sơn (SN 1974, quê Nghệ An, người có liên quan đến vụ đàn béc-giê cắn chết bà Phạm Thị Ngắn) lại... thoát tội!

Sau đó các bị cáo này đã làm đơn kháng cáo xin giảm án phạt, giảm tiền bồi thường cho anh Hoàng và anh Thọ.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng ngày 14/6, người đại diện “Rẫy ông Thành 507” và Nguyễn Đình Sơn đều vắng mặt.

Anh Nguyễn Văn Thọ đang nằm điều trị ở quê nên cũng vắng mặt và ủy quyền cho Nguyễn Huy Hoàng. Hội đồng xét xử cũng cho rằng bản án sơ thẩm của TAND TP Buôn Ma Thuột còn nhiều thiếu sót.



Theo lời khai của các bị cáo, trong khi cùng đồng bọn đi tìm anh Thọ và anh Hoàng, Nguyễn Đình Sơn có mang theo một cây củi và khi tìm được họ, hắn đã cầm 2 cục đá hù dọa anh Hoàng. Mặc dù Nguyễn Đình Sơn không trực tiếp đánh người nhưng đã gián tiếp phạm tội cố ý gây thương tích.

Anh Nguyễn Huy Hoàng cho rằng, quá trình điều tra vụ án cũng còn nhiều thiếu sót. Khi anh gặp Thi và Dũng, Dũng đã đánh anh vào gáy nhưng trong biên bản ghi lời khai anh Nguyễn Văn Thọ của Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Buôn Ma Thuột vào ngày 27/4/2009 thì anh Thọ nói rằng Dũng không đánh anh. Trong khi theo anh Hoàng, tại thời điểm đó anh Thọ chưa nói được làm sao mà khai được như thế?



Sau khi nghị án, hội đồng xét xử kết luận bản án sơ thẩm của TAND TP Buôn Ma Thuột còn nhiều thiếu sót như: chưa làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Đình Sơn, chưa làm rõ hiện trường, lời khai của người bị hại và bị cáo còn nhiều mâu thuẫn…nên tuyên hủy án sơ thẩm, điều tra lại vụ án.

Theo Người Lao Động