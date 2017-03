Hủy án vì áp dụng sai điều luật

Nghe xong, cả hai đã bàn bạc Diễm sẽ dụ ông C. vào nhà trọ. Lúc đó Hùng sẽ xuất hiện bắt quả tang, chụp ảnh hai người đang “vui vẻ” để buộc ông C. đưa 2 triệu đồng.

Đầu tháng 5-2009, khi Diễm và ông C. đang ôm ấp nhau, Hùng đã tung cửa lao vào đánh ông này tới tấp và nói “Mày lấy vợ tao!”. Ông C. hoảng hồn cầm quần chạy ra ngoài. Hùng và Diễm đã lấy ví da, điện thoại, xe máy của ông C. Diễm được giao quản lý số tài sản lấy được, còn Hùng đánh tiếng với phía ông C. đem 5 triệu đồng đến chuộc xe. Hùng bị bắt ngay khi đang trao đổi về chuyện nhận tiền. Diễm bị bắt sau đó với toàn bộ tang vật.

VKSND huyện Châu Thành A (Hậu Giang) đã truy tố Hùng và Diễm về tội cướp tài sản. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 29-9, chỉ có Hùng bị Tòa án huyện Châu Thành A tuyên phạt ba năm tù về tội cướp tài sản. Riêng Diễm thì được tòa chuyển sang tội cưỡng đoạt tài sản với tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội có tổ chức, lãnh mức án 24 tháng tù treo.

Ngày 10-12, TAND tỉnh Hậu Giang đã hủy án sơ thẩm này của tòa huyện, giao về cấp sơ thẩm điều tra, xét xử lại vì đã có vi phạm nghiêm trọng trong việc áp dụng điều luật. Cấp phúc thẩm đã đồng tình với quan điểm của VKSND tỉnh cho rằng chuyện ông C. bị Hùng đánh rồi hoảng sợ bỏ của chạy lấy người nằm ngoài sự tính toán bàn bạc trước của hai bị cáo. Nhưng khi ông C. bị Hùng hành hung, Diễm không có bất cứ hành động nào ngăn cản. Khi ông C. bỏ chạy, Diễm đã tích cực gom hết tài sản của nạn nhân cho vào túi của mình rồi cùng Hùng lấy xe của người bị hại bỏ đi thuê nhà trọ lẩn trốn. Hành vi của hai bị cáo lúc này đã chuyển hóa từ tội cưỡng đoạt tài sản sang tội cướp tài sản. Trong đó, Hùng giữ vai trò chính, là người khởi xướng, còn Diễm là người giúp sức tích cực. Diễm bị xử theo tội cưỡng đoạt tài sản là không hợp lý theo diễn biến vụ án...

PHƯƠNG VĂN