Hủy án vì bỏ lọt nhiều tội

Ngày 9-7, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã tuyên hủy án vụ Mã Ngọc Trinh cùng hai đồng phạm cưỡng đoạt tài sản và chuyển giao cho VKS cùng cấp điều tra, xét xử lại theo đúng thẩm quyền vì có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội.

Khống chế, đánh đập, ép nhận nợ...

Theo hồ sơ, năm 2009, Trinh cho chị Nguyễn Thị Thúy Hường vay 20 lượng vàng với lãi suất 2,5%/tháng, tính thành tiền là 9,5 triệu đồng/tháng. Đến tháng 4-2010, đôi bên chốt lại chị Hường còn nợ 383 triệu đồng. Sau đó chị Hường đi Canada, chưa trả tiền cho Trinh. Tháng 4-2012, khi biết chị Hường về nước, Trinh đến nhà mẹ chị tìm nhưng không gặp. Rồi Trinh thuê một người không rõ lai lịch túc trực theo dõi để tìm chị Hường với giá 200.000 đồng/ngày.

Sáng 29-4-2012, người Trinh thuê cho biết chị Hường đang ở một khách sạn tại quận Gò Vấp và cho Trinh số điện thoại của Lê Thị Do, người chuyên đi đòi nợ thuê. Trinh gọi cho Do, đôi bên thỏa thuận nếu đòi được nợ, Trinh sẽ cho Do 140 triệu đồng. Chiều cùng ngày, Do rủ Đỗ Thị Lệ Chi đến quán cà phê đối diện khách sạn gặp Trinh. Để có thêm lực lượng hùng hậu uy hiếp con nợ, Do rủ thêm ba thanh niên (chưa rõ lai lịch) cùng đến.

Bị cáo Chi (trái) và bị cáo Trinh đang nghe tòa tuyên án. Ảnh: HY

Đến 18 giờ, khi thấy chị Hường đi xe máy từ khách sạn ra, cả nhóm bám theo. Đi được một đoạn, Chi ép xe chị Hường vào lề đường. Trinh và đồng bọn tiến tới gây sự rồi ập vào đánh chị Hường gây thương tích 10%. Lúc này người dân đổ đến xem rất đông nên cả nhóm kéo chị Hường vào quán ăn gần đó tiếp tục đe dọa. Sợ bị đánh nên chị Hường xin gọi điện thoại cho anh mang tiền đến trả. Khi anh chị Hường vừa đến nơi, ba thanh niên nhầm tưởng anh báo công an nên ra sức đuổi đánh khiến anh bỏ chạy, để lại chiếc xe máy.

Sau đó, Chi dùng xe máy của chị Hường chở chị cùng đồng bọn đến chỗ hẹn khác. Đến một quán karaoke, Trinh, Do và Chi ép chị Hường viết giấy nợ Chi 622 triệu đồng, bao gồm vốn và lãi. Không chỉ thế, Do còn bắt nạn nhân phải đưa trước 50 triệu đồng. Vì chị Hường không có tiền nên Do chiếm đoạt xe máy và hộ chiếu của nạn nhân.

Chỉ xử một tội rất nhẹ nhàng

Ngay sau khi thoát, chị Hường đến trình báo công an. Sau đó, VKSND quận Gò Vấp truy tố ba bị cáo về tội cưỡng đoạt tài sản theo khoản 1 Điều 135 BLHS. Xử sơ thẩm tháng 3, TAND quận này đã tuyên phạt Trinh 18 tháng tù treo, Do 15 tháng tù treo và Chi 12 tháng tù treo. Bản án này bị VKSND TP kháng nghị, yêu cầu hủy án để điều tra, xét xử lại.

Tại phiên phúc thẩm hôm qua, công tố viên nhận định án sơ thẩm đã xử đúng người nhưng bỏ lọt hành vi phạm tội khác, đánh giá chưa đúng tính chất phạm tội và cho hưởng án treo sai luật. VKS phân tích khi nạn nhân bị ép xe, nhóm bị cáo đã dùng vũ lực tấn công gây thương tích và khống chế, bắt ép viết giấy nợ để cưỡng đoạt tài sản. Mục đích là Trinh cùng đồng bọn dùng vũ lực khống chế để chiếm đoạt của người bị hại 622 triệu đồng. Hành vi trên có dấu hiệu của tội cướp tài sản. Số tiền chiếm đoạt cần xem xét lại. Theo viện, án sơ thẩm áp dụng điểm g khoản 1 Điều 46 BLHS phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn để giảm nhẹ cho các bị cáo là không phù hợp...

Cạnh đó, lời khai của nạn nhân cũng như của các bị cáo cho thấy các bị cáo đã ép nạn nhân đi từ quán này đến quán khác và về phòng thuê ở khách sạn để chiếm đoạt tài sản. Như vậy, hành vi này còn có dấu hiệu của tội bắt giữ người trái pháp luật nhưng chưa được điều tra làm rõ. Ngoài ra, nạn nhân bị thương tật 10% và có yêu cầu xử lý hình sự nhưng cấp sơ thẩm không điều tra làm rõ để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

HĐXX nhận định cấp sơ thẩm xác định chưa chính xác số tiền các bị cáo chiếm đoạt cũng như bỏ lọt các hành vi phạm tội khác. Vì vậy, tòa tuyên hủy án và giao cho cơ quan tố tụng TP điều tra lại cho đúng thẩm quyền.

HOÀNG YẾN