Hủy án vì chưa làm rõ thiệt hại

Tòa nhận định, trong biên bản nghị án của cấp sơ thẩm không nói về trách nhiệm dân sự nhưng khi tuyên án lại có phần này. Tòa cho hai bị cáo hưởng án treo nhưng lại chỉ giao một bị cáo cho chính quyền địa phương theo dõi. Về nội dung thì hành vi của các bị cáo có yếu tố cấu thành tội phạm nhưng cấp sơ thẩm cũng chưa làm rõ được con số thiệt hại cụ thể là bao nhiêu...

Theo hồ sơ, Sơn nguyên là giám đốc Bến xe Miền Đông. Từ tháng 9-2004, Sơn thành lập đội bốc xếp và đội quản lý dịch vụ ở bến xe do bến xe trả lương. Khi thành lập, Sơn chỉ đạo cho Cường in phiếu bốc xếp rồi cho điền mệnh giá vào từng phiếu để bán thu tiền. Từ lúc thành lập đến tháng 3-2006, tổng thu của đội bốc xếp là hơn 5 tỉ đồng nhưng nhóm của Sơn chỉ nộp vào phòng tài vụ hơn 2 tỉ đồng. Số tiền hơn 3 tỉ đồng còn lại do Cường quản lý chi tiêu và không lập chứng từ hóa đơn. Ngoài ra, Sơn còn chỉ đạo Cường để ngoài sổ sách hơn 200 triệu đồng để chi tiền bồi dưỡng, ăn xài cho nhiều cá nhân.

Xử sơ thẩm ngày 31-8, TAND TP.HCM phạt Sơn và Cường hai năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý làm trái... VKSND TP.HCM đã kháng nghị, đề nghị cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và chưa tính chính xác số tiền mà Sơn gây thất thoát.

VĂN ĐOÀN