Hủy án vì điều tra không đầy đủ, vi phạm tố tụng

Trước đó TAND huyện Sông Hinh đã tuyên phạt Nam sáu tháng tù treo nhưng bị viện kháng nghị hủy án.

Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn từ trước nên ngày 19-7-2008, Nam gây sự, đánh C. Người nhà C. biết chuyện đã tìm Nam. Khi gặp, hai bên to tiếng, xô xát. Nam bị đánh nên chạy nhặt khúc cây dài cỡ 1 m, to bằng ngón chân cái, quay lại phang một phát vào mắt khiến một người trong nhóm kia thương tật 34%.

HĐXX phúc thẩm nhận định cấp sơ thẩm đã có bốn sai sót. Thứ nhất, người bị hại có nhiều vết thương nhưng cấp sơ thẩm chưa làm rõ các vết trên vùng đầu do ai gây ra, gây ra bằng vật gì mà lại buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thương tích của người bị hại là thiếu cơ sở.

Thứ hai, khi vụ án xảy ra, cơ quan điều tra không truy tìm ngay vật chứng mà để đến hơn một năm sau mới tiến hành. Bị cáo khai sử dụng cây gỗ vuông đánh nhưng biên bản truy tìm vật chứng lại tìm cây gỗ… tròn. Như vậy là thiếu khách quan.

Thứ ba, lời khai của bị cáo, người bị hại, người làm chứng và những người tham gia tố tụng khác có nhiều mâu thuẫn nhưng cấp sơ thẩm không tiến hành đối chất và thực nghiệm điều tra.

Thứ tư, về tội danh, liệu bị cáo đã lâm vào tình trạng không còn sự lựa chọn nào khác để đến mức phải chống trả để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mình hay chưa, hay vẫn còn đủ điều kiện để lựa chọn cách xử sự thích hợp khác. Cấp sơ thẩm chưa điều tra làm rõ mà đã truy tố, xét xử bị cáo về tội cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng là chưa xem xét một cách tổng hợp, chưa đánh giá khách quan, toàn diện và đầy đủ các chứng cứ.

SÔNG BA