Hủy án vì xử vắng mặt đại diện VKS

Tháng 7-2011, RDC và Hằng An ký hợp đồng mua bán bê tông. Nội dung RDC sẽ cung cấp bê tông cho Hằng An tại công trình cầu Cái Rằng Bé, quận Cái Răng (TP Cần Thơ). Hằng An sẽ tạm ứng trước nửa giá trị hợp đồng. Số tiền còn lại được thanh toán theo đợt đổ bê tông kế tiếp, mỗi đợt cách nhau 15 ngày.

Sau đó, phía RDC đã cung cấp, xuất 26 hóa đơn cho Hằng An với tổng số 691 m3 bê tông cùng dịch vụ bơm bê tông, tính thành tiền là gần 1,3 tỉ đồng. Hằng An chỉ mới thanh toán khoảng 939 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi nợ không được, RDC đã khởi kiện yêu cầu TAND quận 9 buộc Hằng An phải trả khoảng 284 triệu đồng.

Xử sơ thẩm (vắng mặt phía Hằng An) hồi tháng 5, TAND quận 9 đã buộc Hằng An phải trả cho RDC hơn 252 triệu đồng. Sau đó, Hằng An kháng cáo.

Theo tòa phúc thẩm, cấp sơ thẩm đã tiến hành thu thập chứng cứ trong quá trình giải quyết. Cụ thể, cấp sơ thẩm gửi công văn đến hai ngân hàng đề nghị xác minh, phúc đáp bằng văn bản về lãi suất quá hạn đối với các tổ chức kinh tế tại thời điểm xét xử sơ thẩm là bao nhiêu để có cơ sở giải quyết vụ án đúng pháp luật. Cấp sơ thẩm cũng gửi công văn đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM xác minh về tình trạng pháp lý của bị đơn. Tuy nhiên, đến khi xét xử lại không có sự tham gia của đại diện VKS là vi phạm khoản 2 Điều 21 BLTTDS (VKS tham gia các phiên tòa sơ thẩm đối với những vụ án do tòa thu thập chứng cứ).

Được biết vừa qua TAND TP cũng hủy một vụ án khác với lý do tương tự.

HOÀNG YẾN