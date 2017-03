Hủy án vụ bảo vệ dân phố trốn truy nã 20 năm, lên tivi nên bị bắt

Chiều 14-9, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy toàn bộ bản án của TAND TP.HCM xử Nguyễn Minh Tân tội gây rối trật tự công cộng.

HĐXX phúc thẩm nhận định theo hồ sơ, một nhân chứng đã khai rằng tại thời điểm xảy ra vụ án, người này nhìn thấy nhóm thanh niên dùng dao đâm nạn nhân. Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, người này lại khai chính mắt nhìn thấy Tân đâm. Những lời khai này còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ.

Ngoài ra, theo HĐXX phúc thẩm, cấp sơ thẩm đã vi phạm tố tụng, áp dụng BLHS 1999 xử bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng nhưng hình phạt theo luật 1999 lại nặng hơn BLHS cũ (1985) nên tòa phúc thẩm không thể sửa được. Vì vậy, HĐXX quyết định hủy án để VKSND TP.HCM điều tra làm rõ.



Nguyễn Minh Tân tại tòa phúc thẩm chiều nay (14-9).

Bị cáo Tân là bị cáo cuối cùng trong một vụ án giết người và cố ý gây thương tích xảy ra từ hơn 20 năm trước bị đưa ra xét xử. Theo đó, khuya 11-11-1994, tại đường Điện Biên Phủ (phường 15, quận Bình Thạnh) xảy ra vụ đánh nhau giữa nhiều người bằng dao lê, mã tấu khiến một người chết, một người bị thương.

Sau án mạng, công an khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng. Do Tân bỏ trốn nên bị công an phát lệnh truy nã.

Tháng 10-1995, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với những người tham gia về tội gây rối trật tự công cộng. Đối với Tân, tòa nhận định: “Cái chết của nạn nhân là do Tân cùng một số thanh niên đã trốn thoát gây ra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau”.

Tháng 8-2014, em gái nạn nhân phát hiện Võ Minh Hùng, phó ban bảo vệ dân phố phường Bình Hưng Hòa A, đang được tuyên dương, nhận hoa và bằng khen vì có thành tích bắt cướp trong chương trình "Tỏa sáng giữa đời thường" trên truyền hình chính là Nguyễn Minh Tân.

Ban đầu, CQĐT đề nghị truy tố Tân về hai tội giết người và gây rối trật tự công cộng. VKSND TP.HCM đã trả hồ sơ yêu cầu làm rõ vai trò của Tân, xác định hung khí dùng để đâm và người trực tiếp đâm…

Ngày 1-6-2015, kết quả điều tra bổ sung xác định không còn hung khí nên không xác định được loại hung khí dùng đâm nạn nhân, cũng không thể ghi lời khai làm rõ thêm vai trò của Tân. Do ngoài lời khai thì không còn chứng cứ nào khác chứng minh hành vi chủ mưu, cầm đầu và dùng dao đánh nhau của Tân nên CQĐT đã hủy bỏ quyết định khởi tố đối với Tân về tội giết người. Tháng 12-2015, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Tân 18 tháng tù giam. Đến nay Tân đã chấp hành xong hình phạt tù.

Sau khi án sơ thẩm tuyên, gia đình nạn nhân kháng cáo, yêu cầu xử lý Tân về tội giết người.