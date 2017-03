Hủy án vụ “mổ xong phải ngồi xe lăn”

Ngày 4-9, TAND TP.HCM đã đưa vụ án ông Nguyễn Văn Nghệ kiện BS Võ Xuân Sơn đòi bồi thường thiệt hại về sức khỏe hơn 2,6 tỉ đồng ra xử phúc thẩm. Tòa đã tuyên hủy bản án sơ thẩm vì cho rằng tòa cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Mổ xong thì hai chân bị liệt

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ông Nghệ có một khối u nhỏ bẩm sinh, được chẩn đoán khối u mỡ. Ông có cảm giác tê bên chân phải nhưng vẫn đi lại được. Năm 2005, ông tìm đến BS Sơn. Qua hai lần mổ thì hai chân của ông bị liệt hẳn, từ đó ông phải ngồi xe lăn. Kết quả giám định ông bị mất 85% sức lao động. Ông đã kiện BS Sơn ra tòa đòi bồi thường thiệt hại sức khỏe hơn 2,6 tỉ đồng.

Xử sơ thẩm, TAND quận 10 đã tuyên buộc BS Sơn phải bồi thường cho ông Nghệ hơn 57 triệu đồng (gồm tiền mất thu nhập, tiền công người chăm sóc) và chi phí hợp lệ do mất khả năng lao động mỗi tháng 430.000 đồng. Cả nguyên đơn và bị đơn đều kháng cáo bản án này.

Ông Nguyễn Văn Nghệ cầm biên bản giám định với kết luận ông mất 85% khả năng lao động. Ảnh: PL

Trình bày tại tòa phúc thẩm, ông Nghệ nói mình từ một người khỏe mạnh, sau khi gặp và được BS Sơn chữa trị, ông đã thành người tàn tật. Từ trụ cột gia đình, nay ông trở thành gánh nặng, phải vay mượn tiền để trang trải chi phí thuốc men và cuộc sống. Vì vậy, ông đồng ý nhận 200 triệu đồng và khép lại vụ kiện.

Phía BS Sơn cho rằng do không có lỗi nên không đồng ý bồi thường. BS Sơn chỉ đồng ý hỗ trợ ông Nghệ 130 triệu đồng nhưng với điều kiện ông Nghệ phải làm văn bản xin lỗi và nêu rõ BS Sơn không có lỗi. Phía ông Nghệ cho biết sẵn sàng hạ mức yêu cầu xuống 100 triệu đồng, tuy nhiên không đồng ý xin lỗi BS Sơn. HĐXX phúc thẩm đã nỗ lực hòa giải nhưng hai bên không đi đến tiếng nói chung. Thỏa thuận không thành, tòa tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án.

Sau “phần hòa giải” bất thành, ông Nghệ tiếp tục yêu cầu BS Sơn phải bồi thường nhưng thay vì đòi 2,6 tỉ đồng như ban đầu, ông Nghệ giảm xuống còn hơn 1,3 tỉ đồng (gồm tiền sinh sống, tiền người chăm sóc, tiền tổn thất tinh thần và chi phí hai lần phẫu thuật).

Tuyên án một đằng, ra bản án một nẻo?

Tại tòa, phía BS Sơn đã chỉ ra những vi phạm tố tụng của cấp sơ thẩm như nội dung bản án giao cho bị đơn không giống nội dung bản án được tuyên tại tòa. Cụ thể: Án tuyên tại tòa buộc BS Sơn bồi thường cho ông Nghệ hơn 44 triệu đồng (gồm tiền mất thu nhập, tiền công người chăm sóc) và 850.000 đồng tiền hỗ trợ hằng tháng (không quy định từ thời điểm nào đến thời điểm nào). Trong khi đó, bản án mà bị đơn nhận được thì số tiền BS Sơn phải bồi thường là hơn 57 triệu đồng và 430.000 đồng chi phí hợp lệ cho người chăm sóc mỗi tháng (không tuyên trong thời hạn bao lâu). Bản án giao cho bị đơn thành phần HĐXX chỉ có chủ tọa, không có hội thẩm nhân dân. Ngoài ra, nội dung bản án có sự mâu thuẫn. Cụ thể, trong phần xét thấy, số tiền BS Sơn phải bồi thường gồm hai khoản: Mất thu nhập và tiền công cho người chăm sóc. Tuy nhiên, tại phần quyết định, số tiền BS Sơn phải bồi thường là ba khoản (thêm chi phí hợp lệ do mất khả năng lao động).

Cuối cùng, HĐXX nhận định: Cùng một vụ án nhưng bản án cấp cho đương sự và án lưu tại hồ sơ lại khác nhau về thành phần HĐXX. Số tiền bị đơn phải bồi thường cho nguyên đơn tại phần quyết định thấp hơn số tiền được phân tích, xác định tại phần nội dung của bản án nhưng không nêu rõ lý do và căn cứ. Đồng thời, án sơ thẩm buộc BS Sơn bồi thường cho ông Nghệ chi phí hợp lệ do mất khả năng lao động cần người chăm sóc nhưng không xác định thời gian bồi thường từ lúc nào và khi nào thì chấm dứt việc bồi thường. Những vi phạm này là nghiêm trọng, cấp phúc thẩm không thể khắc phục nên cần hủy án để giải quyết lại. Do vậy, tòa không xem xét phần nội dung vụ án.

