Hủy án vụ ngân hàng đòi bồi hoàn tài sản bảo đảm

Năm 2009, HDBank cho An Phát vay 5,8 tỉ đồng. Tài sản bảo đảm cho khoản nợ là quyền sử dụng đất tọa lạc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã qua đăng ký giao dịch bảo đảm. Đồng thời, An Phát còn thế chấp một lô thép đang giao cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bảo vệ Nam Long quản lý. Đôi bên thỏa thuận việc rút lô thép này ra khỏi kho chỉ được thực hiện khi HDBank đồng ý.

Sau đó, phía An Phát không trả nợ. HDBank đã cùng An Phát bán một phần thép cầm cố để cấn trừ bớt nợ, chỉ còn lại 14 cuộn thép (gần 280 tấn). Tháng 1-2010, An Phát tự ý lấy 14 cuộn thép trên tiêu thụ mà không có sự đồng ý của HDBank, làm khoản cho vay còn lại của HDBank mất tài sản bảo đảm.

HDBank khởi kiện đòi An Phát trả nợ, đồng thời yêu cầu tòa buộc An Phát cùng Nam Long bàn giao 14 cuộn thép để đảm bảo thanh toán nợ vay. Xử sơ thẩm hồi tháng 9-2012, TAND TP.HCM chấp nhận yêu cầu thứ nhất của HDBank, buộc An Phát phải trả cho HDBank gần 2,2 tỉ đồng gồm cả vốn lẫn lãi nhưng bác yêu cầu đòi hoàn trả 14 cuộn thép.

HDBank kháng cáo. Ngày 3-10 vừa qua, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên hủy án sơ thẩm về phần 14 cuộn thép để xét xử lại nhằm làm rõ giá trị là bao nhiêu. Tòa cũng nhận định trong trường hợp này, lẽ ra HDBank phải buộc bị đơn bồi thường vì vi phạm thỏa thuận chứ không phải là bồi hoàn 14 cuộn thép.

ÁI MINH