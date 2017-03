Huy động cẩu trục để phá dỡ cao ốc 8B Lê Trực trong tháng 9

Theo đó, UBND TP Hà Nội đưa ra lộ trình phá dỡ phần sai phạm của cao ốc 8B Lê Trực bằng cần trục tháp như sau: Trước ngày 31-8 sẽ hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế, phê duyệt biện pháp phá dỡ bằng cần trục tháp;

Trong tháng 9-2016 sẽ lắp đặt hoàn chỉnh cần trục tháp và phá dỡ xong toàn bộ hệ thống dầm, cột bê tông tầng 19 theo tiến độ yêu cầu; hoàn thành lập phương án phá dỡ giai đoạn 2 trước ngày 30-9.





Công nhân đang cắt ngọn cao ốc 8B Lê Trực hồi tháng 7.

Cũng theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, đến thời điểm này nhà thầu phá dỡ phần sai phạm công trình - Công ty Phương Bắc đã được hai tum thang và 923 m2 sàn bê tông cốt thép mái tầng 19.

Hiện nhà thầu đã huy động 24 nhân công, bốn máy nén khí và 11 súng bắn bê tông để phá dỡ công trình. Dự kiến phá dỡ xong phần mái tầng 19 trước ngày 31-8-2019.

Trước đó, vào cuối tháng 6-2016, Hà Nội đã bị Thủ tướng Chính phủ phê bình vì chậm trễ trong việc cắt ngọn phần sai phạm của cao ốc 8B Lê Trực.

Tới đầu tháng 7-2016, UBND phường Điện Biên đã chấm dứt hợp đồng phá dỡ với nhà thầu phá dỡ là Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hải Anh Phát do không đáp ứng được tiến độ của hợp đồng. Đây là đơn vị phá dỡ do chủ đầu tư Công ty Cổ phần May Lê Trực thuê. Đồng thời, phường cũng ký hợp đồng phá dỡ đối với đơn vị khác là Công ty Phương Bắc đồng thời yêu cầu chủ đầu tư bàn giao toàn bộ mặt bằng để Công ty Phương Bắc vào phá dỡ.

Chi phí phá dỡ lấy từ ngân sách quận Ba Đình, sau đó chủ đầu tư tòa nhà sẽ phải hoàn lại.

Theo tiến độ phá dỡ cam kết do Công ty Phương Bắc đưa ra thì sẽ hoàn thành phá dỡ tầng 19 trước ngày 31-8-2016; lắp đặt cần trục phá dỡ trong tháng 9-2016 và phá dỡ xong toàn bộ hệ thống dầm, cột bê tông tầng 19 theo tiến độ TP yêu cầu; hoàn thành lập phương án phá dỡ giai đoạn 2 gửi Sở Xây dựng và UBND quận Ba Đình trước ngày 30-9 để thẩm định.