Huy động nữ CSGT làm nhiệm vụ trong mùa tuyển sinh

Ngày 10-6, Phòng CSGT đường bộ - đường bộ (PC67) Công an TP.HCM cho biết nhằm đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016, Phòng sẽ triển khai quyết liệt nhiều giải pháp. Trong đó có phương án huy động lực lượng nữ CSGT thực hiện nhiệm vụ điều hòa giao thông.



Thí sinh dự thi kỳ thi lớp 10 tại hội đồng thi Trường THCS Coltte năm 2015. Ảnh: P.A

Cụ thể, tập trung rà soát, xác định các điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông và các địa điểm tổ chức hội đồng thi trên địa bàn thành phố, xây dựng phương án bố trí lực lượng, tăng cường tuần tra cơ động, khép kín, chủ động phát hiện các tình huống phức tạp về trật tự an toàn giao thông để kịp thời bố trí lực lượng điều tiết.

Đặc biệt là vào thời điểm trước và sau giờ thi diễn ra không để xảy ra ùn tắc giao thông ảnh hưởng đến thời gian thi của thí sinh và lưu thông của người dân. Lên các phương án chống ngập, phòng ngập trên các tuyến đường chuẩn bị chu đáo cho công tác tổ chức hai kỳ thi diễn ra trong thời gian mùa mưa của thành phố.



Tại cửa ngõ của TP và các khu vực xung quanh nhà ga, bến xe, sân bay, các tuyến đường là hướng lưu thông chính vào các điểm tổ chức thi, Phòng đã triển khai các tổ công tác điều hòa giao thông, tận tình chỉ dẫn hướng lưu thông cho các thí sinh, các phụ huynh đến địa điểm tổ chức thi được thuận lợi, thông suốt. Mặt khác, xử lý kịp thời các trường hợp phương tiện kinh doanh chở khách dừng xe, đỗ xe sai quy định, chở quá số người quy định… nhằm hạn chế tối đa những tình huống phức tạp phát sinh gây cản trở cho quá trình di chuyển của phụ huynh và thí sinh đến TP.HCM dự thi hoặc trở về sau khi kết thúc các ngày thi.

Ngoài ra, sẽ duy trì ổn định tình hình trật tự lòng đường, yêu cầu phụ huynh dừng xe, đỗ xe đúng quy định; không để xảy ra tình trạng mua bán lấn chiếm lòng đường, quanh khu vực tổ chức thi. Sử dụng các phương tiện xe ưu tiên được trang cấp sẵn sàng phục vụ cho việc đưa đón các thí sinh trong trường hợp xảy ra sự cố đến địa điểm dự thi đảm bảo an toàn, đúng thời gian quy định.

Song song đó, Phòng chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu các trường học, các đơn vị đoàn thanh niên tổ chức các khóa tập huấn ngắn ngày nhằm tập trung hướng dẫn công tác điều hòa giao thông cho sinh viên, học viên. Từ đó xây dựng được đội ngũ tình nguyện viên nòng cốt cùng tham gia phối hợp lực lượng chức năng điều hòa giao thông hiệu quả và kịp thời.