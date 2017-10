Huy động tàu thuyền dân sự bảo vệ biển đảo Tổ quốc

(PLO)- Ngày 18-10, tại TP Vinh (Nghệ An), UBND tỉnh Nghệ An đã diễn ra Lễ ký kết hiệp đồng huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữa Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 và UBND tỉnh Nghệ An.