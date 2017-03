Huy động tổng lực cho cứu hộ

Ngay trong ngày xảy ra sự cố (16-12), Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu tỉnh Lâm Đồng khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện, sử dụng các biện pháp để tập trung ứng cứu, tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân. Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo Quân khu 7, các đơn vị đóng quân trên địa bàn và các đơn vị liên quan sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng ra hàng loạt chỉ đạo, yêu cầu cử cán bộ vào hiện trường để tổ chức cứu nạn… Các lãnh đạo cao nhất tỉnh Lâm Đồng đã có mặt ngay tại hiện trường và theo sát với lực lượng cứu nạn, cứu hộ.

Ngay hôm sau (17-12), ba bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Y tế đã đến hiện trường khảo sát, chỉ đạo phương án cứu nạn.

Ông Nguyễn Xuân Tiến, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gọi điện thoại chỉ đạo phải tìm cách nhanh nhất để cứu các nạn

nhân ra…”.

Chiều 18-12, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đến hiện trường khảo sát, nắm bắt tiến độ cứu hộ cứu nạn, nhất trí với giải pháp cho công binh đào thêm đường hầm thứ hai phía bên trái song song với tuyến bên phải (và sau một ngày đêm, tuyến dự phòng này đã tiếp cận các nạn nhân).

Trong những ngày qua, các lực lượng căng mình thực hiện việc cứu hộ. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Quân khu 7, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đã nhanh chóng vào cuộc.

Theo ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, trong ngày 19-12, đã huy động hơn 750 người tham gia cứu hộ. Ba ngày trước đó, hơn 500 người đã thay phiên làm việc liên tục để giải cứu các nạn nhân. Lực lượng chủ lực làm nhiệm vụ cứu hộ thuộc Lữ đoàn Công binh công trình 293 thuộc Binh chủng Công binh, Tiểu đoàn 92 thuộc Bộ Tư lệnh công binh, các đơn vị thuộc Quân khu VII, Cục Cứu hộ cứu nạn thuộc Bộ Quốc phòng, các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an TP.HCM, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam, BV Chợ Rẫy, Công ty CP Sông Đà 10 cùng nhiều công ty có hoạt động về lĩnh vực mỏ, địa chất, thủy điện…

Các đơn vị đã mang đến hiện trường những phương tiện, thuốc men tốt nhất để thực hiện việc cứu nạn cứu hộ. Họ làm việc quên mình dước cái rét 10 đến 14 độ C và công sức của họ đã được đền đáp…