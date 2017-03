Hủy một vụ tuyên vô tội

Theo hồ sơ, Tấn và Đặng Kim Tuấn Kiệt là bạn bè, cùng ngụ xã Tân Phú (Châu Thành). Tối 19-3-2008, Kiệt bị người khác ném đá nên tìm Tấn rủ đi trả thù. Sau đó, Tấn cùng Kiệt đi đến xã Phú Long. Đến cầu Phú Bình, thấy một nhóm thanh niên, Kiệt cầm cây xông vào đánh.

Khi đang đánh nhau, có thêm hai thanh niên chạy xe tới, dừng xe rồi định quay xe lại. Lập tức Kiệt dùng cây đánh vào đầu xe làm hai người này hoảng sợ bỏ chạy. Kiệt đuổi theo không kịp nên quay lại chỗ xe bị ngã, nổ máy xe rồi cùng Tấn chạy về. Trên đường đi, Tấn hỏi Kiệt tại sao lấy xe của người khác thì Kiệt trả lời là mang xe về xã nhưng rồi lại bỏ xe xuống sông.

Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 7, TAND tỉnh đã phạt Kiệt năm năm tù về tội cướp tài sản. Riêng Tấn, tòa tuyên không phạm tội không tố giác tội phạm. Theo tòa, Tấn có cùng Kiệt đi đánh nhau nhưng thực tế là không gây thương tích cho ai và không lấy xe. Mặt khác, ngay sau đó nạn nhân đã đến công an trình báo bị chặn đường cướp xe để công an vào cuộc. Hôm sau, Kiệt và Tấn ra công an trình bày toàn bộ sự việc.

Sau đó, VKS tỉnh Đồng Tháp đã kháng nghị, đề nghị cấp phúc thẩm xét xử lại theo hướng Tấn có tội. Theo VKS, Tấn biết rõ Kiệt lấy xe của nạn nhân nhưng khi đầu thú, sợ bạn ở tù nên không tố giác. Khi công an mời, Tấn chỉ khai việc đánh nhau chứ không hề tố cáo việc Kiệt dùng vũ lực rồi lấy xe của nạn nhân.

Đồng tình, tòa phúc thẩm nhận định việc cấp sơ thẩm tuyên Tấn vô tội là bỏ lọt tội phạm.