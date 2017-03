Hủy quyết định đình chỉ vì trưng cầu giám định sai

Theo hồ sơ, chiều 27-4-2010, Nguyễn Văn Tịnh cùng em ruột đến sân bóng chuyền thì gặp Hồ Văn Tân. Do có mâu thuẫn từ trước nên hai bên cãi vã rồi xông vào đánh nhau. Tân bỏ chạy đến nhà bạn là Trương Văn Vũ nói: “Ba, bốn anh em ông Tịnh đuổi đánh tao tại sân bóng, bây giờ mày dẫn tao về”. Vũ đồng ý, dẫn Tân đi được một đoạn thì gặp anh em Tịnh. Sau đó hai bên xông vào đánh nhau. Kết quả Tịnh bị Vũ đánh bị thương.

Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Yên kết luận tỉ lệ thương tật của Tịnh là 19%. Cuối bản giám định này có ghi: “Nạn nhân đang trong thời gian điều trị, do đó chúng tôi chỉ đánh giá tạm thời. Kính đề nghị cơ quan điều tra Công an huyện Tuy An trưng cầu giám định bổ sung sau khi đã điều trị ổn định”. Ngày 1-6-2010, cơ quan điều tra trưng cầu giám định bổ sung và nhận được kết luận là tỉ lệ thương tật của Tịnh còn 13%. Trên cơ sở đó, VKSND huyện Tuy An đã truy tố Vũ về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 13-1-2011, TAND huyện Tuy An đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, bị cáo Vũ thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và xin HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng án treo. Công tố viên đề nghị xử phạt bị cáo từ 18 đến 24 tháng tù. Sau khi nghị án, thay vì công bố bản án thì HĐXX lại đọc quyết định trưng cầu giám định lại đối với người bị hại, theo đó tỉ lệ thương tật của người bị hại chỉ còn 9%.

Ngày 10-10-2011, TAND huyện Tuy An đưa vụ án ra xét xử lần hai. HĐXX nhận định thương tật của người bị hại là 9% nhưng do bị cáo sử dụng hung khí nguy hiểm nên đã cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, xét người bị hại có đơn rút yêu cầu khởi tố đối với bị cáo trước ngày mở phiên tòa nên HĐXX quyết định đình chỉ vụ án...

Không đồng tình, VKSND huyện Tuy An đã kháng nghị. Mới đây, TAND tỉnh Phú Yên nhận định ngày 20-8-2010, người bị hại có đơn rút yêu cầu khởi tố trong khi theo kết luận giám định lần hai thì thương tật của người bị hại là 13%. Bị cáo dùng hung khí nguy hiểm nên phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 104 BLHS. Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ, nếu có căn cứ cho thấy kết luận giám định không chính xác thì tòa phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Nếu không thì phải triệu tập người giám định tham gia phiên tòa để làm rõ về hai bản giám định. Tuy nhiên, TAND huyện Tuy An không triệu tập người giám định tham gia tố tụng mà lại ra quyết định trưng cầu giám định lại là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Do đó, kết luận giám định lần ba do HĐXX trưng cầu là không đúng quy định nên không được coi là chứng cứ để giải quyết vụ án.

Cạnh đó, tòa án cấp sơ thẩm chưa làm rõ khi có kết quả giám định lần ba thì ý chí của người bị hại có rút yêu cầu khởi tố vụ án hay không. Tòa án xét xử vắng mặt người bị hại, lấy kết quả giám định lần ba và đơn rút yêu cầu khởi tố vụ án của người bị hại khi mới có kết luận giám định lần hai để làm căn cứ đình chỉ vụ án là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng...

XUÂN LONG